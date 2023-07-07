Сиротам газ не нужен

По факту массового обращения детей-сирот в адрес Губернатора Ярославской области и Уполномоченного по правам ребенка Уполномоченным проводится проверка по качеству предоставленного жилья детям-сиротам по адресу: г. Рыбинск, ул. Алябьевская, д. 10.

В ходе проверки установлено, что детям-сиротам предоставлено жилье не соответствующее требованиям действующего законодательства. В частности, квартиры не обеспечены природным газом, системы приточно-вытяжной вентиляции работают не надлежащим образом. В осенне-зимний период стены и оконные блоки промерзают, на последнем этаже имеются протечки, на стенах плесень и промокания.

В указанных условиях сироты проживают с 2021 года. В связи с отсутствием газа жильцы вынуждены готовить пищу на электрооборудовании, на что не рассчитана внутридомовая электрическая сеть и тариф на энергоснабжение.

По данному факту Уполномоченным будет вынесено мотивировочное заключение и направлено в правоохранительные и надзорные органы.

Необходимо отметить, что прокуратурой и судом по факту отсутствия газоснабжения вынесено процессуальное решение, но чиновники по формальным основаниям затягивают данный процесс.

– Полагаю, что в отношении указанных семей детей-сирот совершено противоправное деяние, которое необходимо квалифицировать как преступление, а лиц, затягивающих восстановление нарушенных прав детей-сирот, необходимо рассматривать как соучастников данного преступления, – сказал Михаил Крупин.