Скандалы: Нефтяной бизнес Хотина в ХМАО осваивают «новые бенефициары», а столкновения перетекают в Москву

В очередь за деньгами выстраивается государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Многомиллиардные конфликты вокруг бизнес-империи арестованного экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина получили новое развитие и очередные «горячие точки». Если в ХМАО – где она была представлена, например, такими активами, как «Каюм Нефть» и «Негуснефть», – со слов инсайдеров, ситуация временно стабилизировалась после решения об удовлетворении исковых требований Генпрокуратуры РФ о взыскании 192 миллиардов рублей и появления новых интересантов, то в Москве, судя по всему, намечаются новые столкновения.

Так, говоря о ситуации на «Каюм Нефти», которая стала площадкой для серьезной конфронтации «Газпромбанка» и госкорпорации «АСВ», отраслевики обращают внимание на «команду управленцев» от компании «Инновационные нефтегазовые технологии», вероятно, связанной с политиком Виктором Медведчуком, и ожидают перехода к реабилитационной процедуре. В столице же в суде указывают на возможное противодействие, требуя обеспечительных мер в отношении фирмы, обязательства которой перед госкорпорацией «ВЭБ.РФ» превышают десяток миллиардов. Как отмечают инсайдеры, именно «ВЭБ.РФ» была среди первых кредиторов Алексея Хотина, а потом уже подключились Сбербанк, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк», и вероятно, «займы строились исключительно на личных договоренностях», что и стало сейчас причиной резонансных конфликтов.

Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил обеспечительные меры, касающиеся проведения собрания кредиторов АО «Каюм Нефть» (Нягань), а также вопросов, которые могут быть подняты на нем. Как отмечают собеседники издания, не исключено, что после этого часть кредиторов снова попробует в краткосрочной перспективе организовать переход от конкурсного производства к реабилитационной процедуре.

Уточним, на введении обеспечительных мер настаивал банк «Югра» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», ссылаясь на очередное рассмотрение его требований более чем на 11,6 млрд. Именно исходя из позиции банка «Югра» ранее в «Каюм Нефти» было введено конкурсное производство.

На отмене соответствующих мер, в свою очередь, настаивало АО «Газпромбанк» (ГПБ). Ранее «Правда УрФО» подробно сообщала, как нефтебизнес, связанный со скандально известным арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, стал площадкой для крупного столкновения АСВ и «ГПБ». В рамках текущего спора представители «Югры», в частности, снова указывали на аффилированность «Каюм Нефти» с «Газпромбанком».

«<…> конкурсное производство открыто 12.04.2022, более года вопросы, отнесенные к компетенции первого собрания кредиторов, не рассмотрены; <…> фактически в рамках дела о банкротстве возможны два варианта: большинство голосов либо у «ГПБ», либо у банка «Югра». Таким образом, суд, не предоставляя «ГПБ» реализовать его законные права, дает именно банку «Югра» в отсутствие законного основания всецело определять дальнейшую судьбу процедуры банкротства; <…> в отношении должника приняты обеспечительные меры в виде запрета остановки деятельности. <…> При этом обеспечительные меры Замоскворецкого районного суда Москвы исполнимы (без нарушения Закона о банкротстве) именно в реабилитационной процедуре», – следовало из позиции «ГПБ» в апелляционной жалобе.

Добавим, с жалобой также выступал Александр Барыбкин – экс-директор «Каюм Нефти». В частности, он указывал, что в настоящий момент требуется оперативное решение вопроса о назначении квалифицированного конкурсного управляющего, ссылаясь на отсутствие необходимого опыта у Алексея Посашкова.

«Кроме того, Посашков расторг операторский договор с ООО «Юкатекс Югра», действующий с 2012 года, и заключил новый договор с ООО «Инновационные нефтегазовые технологии». Данное юридическое лицо учреждено только 12.12.2022 <…>, необходимых лицензий для работы на опасных производственных объектах не имеет <…> в настоящий момент в отношении «ИНГТ» проводится проверка со стороны Ростехнадзора, по результатам которой деятельность нового оператора может быть приостановлена как незаконная. Именно в этом случае будет причинен ущерб кредиторам и конкурсной массе, а не в случае проведения собрания. Таким образом, в настоящий момент существует реальный риск приостановления или аннулирования лицензии должника на пользование недрами <…>. Наличествуют основания для проведения собрания в кратчайшие сроки, как минимум в части вынесения на повестку дня вопроса об избрании кандидатуры арбитражного управляющего с положительным опытом работы в нефтегазовом секторе», – отмечали представители Барыбкина.

Отметим важный момент: ООО «Инновационные нефтегазовые технологии» учреждено в Москве, а летом текущего года приняло решение об изменении местонахождения на Тюмень. Согласно данным «Контур.Фокус», единственным участником и руководителем компании является Донцов Александр Александрович. Ранее менеджер работал в качестве главы ООО «НЗНП Трейд». По данным системы, участниками «НЗНП Трейд» (Мегион) числятся АО «Ренессанс» (61%), Лавренюк Наталия Николаевна (25%), АО «Финконсалтпро» (14%). Ранее РБК, упоминая «НЗНП Трейд», указывал, что Наталью Лавренюк называют гражданской женой близкого к Виктору Медведчуку народного депутата Тараса Козака. При этом Лавренюк упоминалась в связке с Оксаной Марченко – супругой Медведчука.

«Сейчас «Каюм Нефть» работает нормально. Восстановили практически весь фонд. Договоры с «Транснефтью» и прочими контрагентами в связи со сменой реальных хозяев никак не менялись. При этом руководителем как бы является Посашков от имени АСВ, хотя он полностью контролируется новой командой, пришедшей от «ИНГТ», связанной с Медведчуком», – описывает свое видение процессов источник, знакомый с работой нефтяного актива.

Он также отмечает, что «все понимают, что деньги, например, «ГПБ» расходовались не «Каюм Нефтью». «Они были перенаправлены Хотиным на проекты внутри «Русь-Ойл» и частично выведены из страны. Эту проблему будут также решать по понятиям, как и в случае с контролем промысловых объектов в декабре, а судебно потом оформят», – делятся мнением инсайдер.

Добавим, в очередной раз были отложены и банкротные разбирательства по АО «Негуснефть» (Радужный).

В материалах дела указывалось, что при вступлении в силу решения Замоскворецкого районного суда Москвы, в котором Генеральная прокуратура РФ потребовала взыскать в пользу России ущерб в размере 192 млрд рублей, обратив в счет его возмещения акции и доли в уставном капитале 144 компаний, в том числе 125 тыс. акций «Негуснефти», претензии в банкротном деле утратят самостоятельное материальное значение. Отметим, на текущий момент остается непонятным, как эти требования будут сочетаться, например, с решением судов в пользу АО «Российский сельскохозяйственный банк» («Россельхозбанк») об обращении взыскания на принадлежащие Bracadale Holdings Limited («Бракадейл холдингс лимитед») акции нефтяной компании.

Так или иначе, конфликты вокруг бизнес-империи Алексея Хотина, построенной не только на нефти, но и недвижимости, развиваются все активнее. Например, недавно конкурсный управляющий АО «Опытный Механический Завод» (АО «ОМЗ»; Москва) потребовал принять обеспечительные меры в виде обязания ООО «ДЖАЗ» и других лиц обеспечить круглосуточный беспрепятственный доступ арбитражнику и ГКР «ВЭБ.РФ» к нежилым зданиям, расположенным по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157 (строения 6, 14, 9, 13, 10, 17, 11, 20, 16, 18, 22, 7, 5, 26, 25, 24), а также земельному участку с кадастровым номером 77:09:0002001:1403. Отметим, как следует из одного из споров, фискалами было установлено, что ООО «Куэльпор» и АО «ОМЗ» аффилированы, и обе компании относятся к группе лиц «Русь-Ойл» Хотина.

Сейчас, исходя из карт, по указанным адресам находится коммерческая недвижимость, которая, вероятно, сдается в аренду. Добавим, требования ГКР «ВЭБ.РФ» к АО «ОМЗ» превышают, судя по документам, 11 млрд рублей и связаны с обязательствами ООО «Компания Газ и Нефть».

«ВЭБ» – один из первых кредиторов Хотина вообще. Потом Сбербанк. Потом «ГПБ». И уже потом «Россельхозбанк». Все на личных контактах и лобби. Все кредиты не проверялись и не контролировались, потому и забегали теперь», – дает свою оценку источник, знакомый с историей развития бизнеса.

Оригинал материала: “Правда УРФО”