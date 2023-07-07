Инвестор откроет в Печатниках частный детский сад

Московские власти пристально следят за развитием системы образования. Школы и детские сады регулярно проходят модернизацию, параллельно в городе открывается новые учебные заведения, причем, не только за бюджетные средства, но и за счет инвесторов.

Так, инвестор откроет в Печатниках частный детский сад, способный принять не менее 30 малышей. Для этого власти города выделили здание площадью 327 квадратных метров. Оно выставлено на торги в рамках программы “1 рубль за квадратный метр в год”.

Льготная программа для инвесторов была запущена в российской столице в 2012 году, а уже через год ее расширили для частных образовательных учреждений. Победитель открытого аукциона заключает с городом договор аренды сроком на 49 лет.

Инвестору выделяют три года на масштабную реконструкцию здания или 18 месяцев на ремонт. А для оснащения образовательного учреждения необходимым оборудованием и запуска основной деятельности у победителя торгов есть всего полгода.

Если все условия договора выполнены, то инвестор имеет право перейти на льготную ставку, которая предполагает арендную плату в размере одного рубля за квадратный метр в год. Открытый аукцион проходит на цифровой площадке “Росэлторг”.

Подать заявки потенциальные арендаторы детского сада в Печатниках могут до 28 июля, а уже 4 августа стартуют торги. Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, кроме всего прочего, инвестору предстоит заняться благоустройством территории здания.

“Здание площадью 327 квадратных метров получит в аренду победитель открытого аукциона. Принять участие в нем могут все желающие. Будущему арендатору предстоит отремонтировать и оборудовать здание под детский сад, который смогут посещать не менее 30 детей, а также благоустроить прилегающую территорию и приступить к образовательной деятельности”, – подчеркнул чиновник.

Будущий детский сад будет располагаться в одноэтажное здании 1952 года постройки по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом №49. Для малышей планируется оборудовать групповые комнаты, веранды, санузлы и душевые, кухню и кладовки.