 

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

07.07.2023, 14:15, Новости дня
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Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Москве. Такое решение было принято из-за сильного ветра, грозы и ливней.

По информации телеканала “360”, неблагоприятная погода продлится до полудня 8 июля. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Помимо прочего, 7 июля в столице возможен град.


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