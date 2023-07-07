В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Москве. Такое решение было принято из-за сильного ветра, грозы и ливней.

По информации телеканала “360”, неблагоприятная погода продлится до полудня 8 июля. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Помимо прочего, 7 июля в столице возможен град.