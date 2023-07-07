Употребление в пищу шести основных продуктов снизит риск инсультов и других сердечных заболеваний



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Потребление фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы и цельножирных молочных продуктов является ключом к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты. Исследование также показало, что здоровая диета может быть достигнута различными способами, такими как включение умеренного количества цельного зерна или необработанного мяса.

Предыдущие и аналогичные исследования были сосредоточены на западных странах и диетах, в которых вредные, ультра-обработанные продукты сочетались с продуктами, богатыми питательными веществами. Это исследование было глобальным по своему масштабу и было сосредоточено на продуктах, которые обычно считаются полезными для здоровья.

Исследователи получили оценку диеты на основе текущего крупномасштабного глобального исследования, а затем воспроизвели его в пяти независимых исследованиях для измерения результатов в отношении здоровья в разных регионах мира и у людей с предшествующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, и без них.

Ученые подчеркивают, что умеренное количество рыбы и цельножирных молочных продуктов связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Те же результаты для здоровья могут быть достигнуты при умеренном потреблении зерновых и мяса — при условии, что это нерафинированные цельнозерновые продукты и необработанное мясо.

Исследователи рекомендут среднее ежедневное потребление: фруктов — две-три порции; овощи — две-три порции; орехи — одна порция, молочные продукты — две порции. В рацион также рекомендовано добавить от трех до четырех еженедельных порций бобовых и от двух до трех еженедельных порций рыбы. Возможные заменители включали одну порцию в день цельного зерна и одну порию в день необработанного красного мяса или птицы.