Россия успешно завершила программу заемных средств от международных финансовых организаций

В 2022 году РФ успешно осуществила программу привлечения внешних займов от международных финансовых организаций (МФО) на уровне 3% в долларовом эквиваленте. В рамках этой программы удалось привлечь иностранные средства для реализации четырех из девяти запланированных проектов. Объем привлеченных иностранных средств в прошлом году составил 35,2 миллиона долларов или 2,8 миллиарда рублей, что следует из заключения Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

В заключении отмечается, что «программа внешних заимствований на 2022 год в части привлечения займов МФО выполнена на 3% в долларовом эквиваленте, что обусловлено текущей геополитической ситуацией, при которой проектная деятельность МФО на территории Российской Федерации приостановлена на неопределенный срок. Фактический объем привлечения средств займов МФО, осуществленного по четырем проектам, составил в долларовом эквиваленте 35,2 миллиона долларов или 2,8 миллиарда рублей».

Согласно информации, полученной от Счетной палаты, иностранные средства были вложены в следующие проекты: “Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2” и “Сохранение и использование культурного наследия в России” средства выделил Международный банк реконструкции и развития (МБРР), а также “Развитие систем водоснабжения и водоотведения” и “Комплексное развитие территории инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап” (банк БРИКС – Новый банк развития, НБР).

Столь же важно отметить, что в 2022 году РФ планировала привлечь внешние займы на сумму 1,15 миллиарда долларов для реализации девяти проектов, как пишет издание.

В заключении Счетной палаты также отмечается, что РФ в 2022 году погасила внешние долги на сумму 16,3 миллиарда рублей, что составляет 67,9% от планируемого уровня. Из этой суммы 12 миллиардов рублей были потрачены на погашение 11 займов перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР), по информации от РБК.

Напомним, что в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин ввел ограничения в отношении кредиторов из недружественных стран, требуя осуществлять расчеты с ними в рублях. В этом же месяце Новый банк развития приостановил новые транзакции в России, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) приостановил свой бизнес в РФ. Однако в октябре 2022 года Владимир Путин снял ограничения с Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).