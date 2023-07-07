Рупор кремлевской пропаганды: Чем занималась ЧВК “Вагнер” в Африке

Большой материал специализирующегося на африканской тематике журналиста Артема Блинова о том, чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке.

Чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке

«А на самом деле, что там делали музыканты? У меня знания поверхностные. И что там за революции были? Кто с кем чего не поделили?»

Наверное, самые частые и распространенные вопросы. Так что давайте-ка попробуем разобраться, что не так и кто виноват. Для примера и понимания будем рассматривать две конкретные страны – ЦАР и Мали, потому что про них уже есть точная и, что главное, актуальная инфа. Хотя стран, понятное дело, значительно больше.

ЦАР

Далекий 2013 год. Страна тонет в гражданской войне. Стороны побились на группировки по разным признакам (религиозным, например. Возьмем тех же Селеку и Анти-Балаку). Все кошмарят неверных и являются героями для «своих». Международная общественность (читай Франция) пытается усмирить недовольных и запускает операцию «Сангарис». Три года лягушатники тыкаются в стены и понимают, что ничего толкового у них не выходит. Это если официально. Если неофициально, то Елисейка очень хорошо на этой акции наварилась, вспоминаем те же кровавые алмазы, которые кто только не искал/воровал.

Одновременно с этими делами та же международка одобряет и запускает миротворческую миссию МИНУСКА. Цель прежняя – утихомирить боевиков и добиться мира во всем мире. Увы, не вышло.

В шестнадцатом году к власти приходит, невероятно, математик — Фостен-Арканж Туадера. Недолго думая и, вероятно, пользуясь математическим складом ума, он понимает, что от экс-колонизаторов помощи как с козла молока, и обращается за помощью к РФ. Так в 2018 году в стране появляются Вагнера и начинают показывать сколотившейся под руководством бывшего президента Франсуа Бозизе компашке «Коалиции патриотов за перемены» (боевичью), где раки зимуют.

Постепенно, потихоньку-помаленьку легитимное правительство начинает восстанавливать контроль над территориями, а дабы закрепить успех, музыканты активно учат местных силовиков, что наличие патрона в патроннике надо проверять через затворную раму, а не глядя в дуло и спусковой крючок.

В результате все, что осталось — поддерживать успехи местных вояк, которые за прошедшие годы неслабо заматерели, понабрались всего хорошего и в целом стали серьезной силой в регионе.

Отдельный респект хочется выразить ребятам за работу в крайне отвратительных условиях. Несмотря на усилия правительства, в стране все еще жуткий уровень дизентерии, кругом летают малярийные комары и не все жители понимают, что нужно употреблять свежую еду. Добавим к этому диковлажную жару. Однако все познается в сравнении — в 2013 году тебя могли ограбить, унизить и оскорбить даже в столичных районах, а теперь оставшиеся боевики трижды думают, соваться куда-нибудь или тихо-мирно прятаться в джунглях.

Миротворцы, кстати, все еще находятся в ЦАР. Только чем они занимаются – доподлинно неизвестно, ибо в инфополе они обычно фигурируют как виновники очередного конфликта/скандала/недоразумения.

Мали

В этой стране ситуация была гораздо критичнее, сложнее и опаснее. Тут уже шуму наводили не рядовые боевики и вчерашние фермеры, а вполне себе промытые террористы. Особенно сильно кризис обострился, когда регион наводнили выжатые из Сирии игиловцы (запрещены в рф).

Снова 2013 год, снова полная жесть, и снова Франция БЕРЕТ СИТУАЦИЮ В СВОИ НЕЖНЫЕ РУКИ. Появляется операция «Бархан» на смену «Сервалу», появляется миротворческая миссия ООН (на этот раз МИНУСМА). Результат очевиден и крайне понятен — ничего ни у кого не вышло, но, как в анекдоте про Петьку и Василия Иваныча — есть один нюанс.

Успех террористов и радикальных исламистов неожиданно и крайне неприятно связан с деятельностью американцев и французов. На половине иностранных баз, расположенных на территории страны, по итогу проходило обучение этих самых террористов. К примеру, «бархановцы» (французским легионом можно называть, суть не измениться) взяли базу под Кидалем (город такой на севере), запретили людям (и солдатам) туда входить и активно занимались обучением, снабжением и тренировками нехороших чуваков. На закономерные вопросы «что у вас вообще здесь происходит?» власти того времени были посылаемы в известное место.

Следом произошел пак вооруженных переворотов, по итогам которых к власти пришел Ассими Гоита — крайне уважаемый в малийских рядах офицер. Ходить вокруг-да-около мужик не стал, здраво оценил ситуацию и пошел к Москве по примеру коллег из ЦАР. Мол, памагити. Москва сделала свой ход.

Тут стоит отметить КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ нюанс. ЦАР очень лениво отказывается от сотрудничества с Францией. Тот же Туадера при всей любви к РФ не лишает себя удовольствия посещать мероприятия в Париже. Мали же (а следом и Буркина-Фасо, но о ней в другой раз) сказала твердо и четко: Франция, аля улю! Гоита оперативно расторг все оборонные соглашения, дал пинка Бархану, который униженно уполз лениво наводить шорох в Нигере (откуда его, кстати, возможно, тоже скоро попрут), и сконцентрировался на векторе «Бамако — Москва».

В январе 22 года появляются внезапные успехи армии Мали и СОЮЗНИКОВ (ну вы поняли), которые совместно раздают игиловцам по горбу и теснят их везде, докуда руки дотягиваются. Многие боевики, кстати, когда только заслышали, что Оркестр прибыл «куда-то там рядом», оперативно бежали, роняя кал и амуницию. Хорошую, иностранную. Все пошло на пользу регулярным войскам.

Сейчас Мали чувствует себя хорошо, о чем говорят многие, кто лично бывали в регионе хотя бы в этом году. Бархан ушел, МИНУСМА мандат профукала и тоже постепенно пакует чемоданы. Очевидно, дальше = больше. Так что внимательно слежу за успехами Гоита.

Отдельно выделю пул текущего правительства. Сплошь и рядом — очень колоритные политики. Глава МИД Абдулай Диоп выгодно выделяется на фоне многих дипломатов, тому што говорит как есть, а не как удобно и тактично (простите, Сергей Лавров), премьер Шогель Кокалла Маига и вовсе конкретно указал, где и как парижане делали грязь. Мое почтение!

«Почему были Блекуотер, потом были экс-метрополии, а сейчас на смену Франциям приходят русские музыканты»

Успех русских объясним в первую очередь отсутствием колониального груза за плечами. Для африканцев мы — что-то новое и необычное. Из банального и первоприходящего на ум — доброе, щедрое и участливое. Кстати, Советский Союз очень хорошо Африку забустил в бородатые годы, особенно в эпоху суверенизации и зарождения независимости стран материка. Мы в принципе очень серьезно тогда на весах сидели и местами не давали африканцам поубивать друг друга. Потом, правда, почему-то все СХЛОПНУЛОСЬ, к большому сожалению, и сейчас де-факто приходится заново заходить. Но местами старая память помогает. Плюс мы стратегически хорошо поступили в прошлом веке: многие африканские дипломаты получали образование в СССР и проникались русским духом.

Это я оставлю тут просто потому, что смешно.

«Ходют слухи мол наша госуха где то приныкала в африке своё бабло , а мол вагнера его сторожат попутно обучая чёрножопых воевать, что думаешь об этом»

Думаю, что на заборе *** написано, но люди на нем не прыгают. От шизотеорий никуда не деться, но рассматривать Африку как хорошее место для прятания бабла — Бога смешить!

«Кто самый главный Бармалей в Африке?»

Президент Франции Эммануэль Макрон. Шутка. А если серьезно, то можно много разных лидеров группировок выделить. Однако самыми опасными все равно остаются террористы из ИГ, ее западноафриканская провинция, и Боко Харам (напоминаю, запрещенные в РФ).

«Вопрос по оружейному эмбарго ООН в ЦАР»

С 2013 года действует, с разгара гражданки. Тогда ООН решила, что надо как-то избавляться от вооруженных группировок и совбезу показалось хорошей идеей просто прикрыть поставки в страну. Ожидаемо не помогло. Эмбарго ударило только по армии ЦАР, боевики же спокойно оснащались контрабандой (кстати не без участия наших нелюбимых лягушатников и миротворцев той же ООН).

«А какие перспективы Оркестрантов в Африке в связи с проблемами с авиасообщением / объявлением их террористами/ давлением США (ведь тогда получится, что Мали/ЦАР и другие интересанты если будут оплачивать услуги, то окажутся странами-спонсорами сами знаете чего)?

Ну и на засыпку, даже при СССР умудрялись свергать "красные" правительства. Че там с кризисом власти и нет ли опасений, что Вагнеров в лучшем случае мирно попросят, в худшем просто сдадут какому нить Хероградскому трибуналу?»

Вопрос хороший, но сложный, ибо его решением в любом случае займутся умные люди. Однако констатировать можно одно: если попросят — будет плохо не вагнерам, а попросившим. Ибо если уход французского военного Бархана не вызвал вакуума безопасности, то без вагнеров африканцам будет очень тяжко. А в целом, как говорится, где Африка и где Женева 🙂 Так что все кукареки с западной стороны ребят не особо волнуют, а угроза «хероградского трибунала» фантомна.

«Видимо, ситуация в Африке и то, что мы, выходит, им помогаем, любви и дружбы не добавило взаимоотношениям между Россией, США и Евросоюзом. А Африка богата ресурсами, есть что делить, так?»

Отношения между перечисленной троицей давно следуют правилу «худой мир лучше доброй ссоры». Не поубивали еще друг друга – и спасибо. Африка да, богата всяким разным до жути. НО! Тут важно понимать, что можно получать ресурсы за хорошие дела и помощь в рамках условного бартера, а можно дестабилизировать страну и под шумок воровать. Угадайте, кто чем занимается 🙂

«Ну насколько я понимаю, то Африка сейчас либо Китайская, либо Амерская +-?»

Китайская по части инвестиций, наша по части безопасности, американская через французское колено, разве что. Париж плотно впился в экономику региона. Во многих странах франсафрики все еще ходит бестолковый франк КФА, который печатает пятая республика и, тем самым, держит материк в финансовой узде, если можно так сказать.

«Самые бедные страны Африки и что им мешает стать богаче?»

Африка – континент контрастов. Посмотрите на Нигерию, Сенегал и ЮАР. Там есть потрясающие города прям на пике. Люди там наукой занимаются, регулярно инновации представляют. А за пределами столицы все очень и ОЧЕНЬ плохо.

Виновато прошлое и колониалисты. В комментариях один человек грамотно написал про рыбу и удочку. Именно так работают гуманитарные бомбардировки. «Мы даем всего и много, чтобы потом давать ничего и мало». Люди привыкают, а потом смотрят в небо в ожидании чуда, вместо того чтобы самостоятельно суетиться и решать свои проблемы. Интереса ради стоит глянуть на ситуацию в Эфиопии, пост-тыграйский кризис. Когда американцы поняли, что качать лодку смысла нет, и самоустранились, внезапно пропала гумпомощь и толпа народу погибла. Что будет дальше – даже представить страшно.

Вместо адекватной помощи Запад заваливал Африку простенькой жратвой "шоб хватило" и технически сажал на иглу, вырабатывая рефлекс "ничего делать не надо, а шо надо мы дадим". Африка, увы, привыкла. Можно дать хорошее, а можно плохое. А можно вспомнить слова Шапокляк. Помощь с малярией и спидом в глазах Вашингтона и Парижа выглядит как работа за "спасибо", а за более дешевую подкормку боевиков можно намутить транзит наркоты и редкоземельных металлов. Что тоже не сильно обогащает материк.

«Сколько адекватных умных афропатриотов на душу населения? Неужели не находятся среди миллионов потребителей с простой цепочкой связи: упало-хватай-хавай, тех кто картину видит и хочет своей стране процветания, а не бесцельного существования? Их, наверное, отлавливают и мочат? Типа, нахер эти лидеры среди тупого поголовья?»

Патриоты находятся, и все чаще их голоса слышат. За последние годы наплодилось много конкретных общественных организаций и активистов, и когда их масса доходит до критической – власти вполне себе считаются с их позицией. Кроме того, нельзя забывать о новой волне панафриканистов. К примеру, Кеми Себа — очень колоритный негр и чуть ли не герой Африки. Давно слежу за его активностью и могу отметить, что определенные плоды она несет. И да, никто его не замочил. Мочат не активистов, а оппозиционеров. Во многих афр. странах лидеры не хотят отдавать президентскую табуретку и до последнего держатся за власть.

«А что происходит в ДР Конго? Было одно из самых нестабильных государств, одно из самых бедных, но по ископаемым вроде ниче такое»

В ДРК шум и гам. Сейчас там буянит миссия ООН (МООНСДРК). Каски в наглую разгоняют митинги огнестрелом и чувствуют себя как мигранты в московских котельниках – а то есть очень хорошо. Власти форсируют их вывод, слежу за ситуацией.

По поводу ресурсов стоит понимать следующее. Их нужно до бы вать. У африканцев именно с этим проблемы. Ну, и с тем, что месторождения являются прямо магнитом для боевиков всех мастей. Соответственно ресурс, даже будучи добыт, не приносит пользы самой стране.

Настолько хорошее из комментов, что даже поставлю как пост. Согласен по всем пунктам.У меня немного другие мысли про смыслы и задачи России в Африке.Понимаете, что сейчас рушит Россия и в СМИ передают как «мировую гегемонию Запада»?Право на грабёж колоний и их многосотлетнее использование под прикрытием своей власти.Особенно в Африке, где весь континент был ранее поделен между Нидерландами, Германией, Францией, Англией, Бельгией и другими белыми людьми. Отсюда же идёт и желание Америки пограбить Ближний Восток — Африка же уже нарезана коллегами.Без этих активов, все западные страны не могут поддерживать своей высокий уровень жизни, потому что энергия станет нереально дорогой, а полезных ископаемых для её обеспечения почти ни у кого в Европе нет. Атомных станций тоже, так как глобалисты заставили их закрыть из-за вранья по экоповестке.Результатом СВО станет конец рентабельности всех производств в ЕС и Германия не случайно уже несколько месяцев пытается нащупать газовую трубу в мутной воде))Отсюда к действиям России такая ненависть: мы у них отбираем ворованную игрушку, дедушкино наследство, которое тупорылые потомки дербанили в минуса, чтобы тупо вкусно жрать.Постепенно они ещё и работать в сложных условиях разучились, так что теперь чужие ресурсы стали для эуропейцев ключевыми для выживания. Особенно на фоне миллионов мигрантов на пособиях. Через несколько лет по всей Европе пройдёт волна ещё больших погромов и восстаний, чем сейчас во Франции, так как тупо станет нечего есть. А может быть так случится уже осенью.Умрёт король Англии и на этот раз и Австралия от неё отвалится.

«А наши СМИ освещают ситуацию в Африке? Телек не смотрю, т. к. одна лапша на уши, не могу»

Да, причем с обоих лагерей. Их, кстати, таким образом можно делить на адекватные и нет. Адекватные прямо говорят о профитах дружбы с Африкой, мусорные рассказывают о людоедах и ужасах.

«А че там с Бамако и Бархан 1.0?»

Бархан 1.0 и его история в Мали точно все. Вот прямо совсем, еще с прошлого года. Впрочем, Париж снова тянет лапки к Бамако и даже выступил за сворачивание миссии ООН. Явно не просто так. Возможно, рассчитывает на камбек. Или уран закончился, бугага.

«А есть ли у России и отечественного бизнеса интересы в ЦАР и Мали? Есть ли смысл туда лезть?»

Смысл есть, если ты обладаешь жилкой. Изя в бородатом анекдоте агитационные листовки смог продать, а хороший предприниматель уже давно отметил профиты черного континента и плотно с ним работает.

«Вопрос как к спецу по Французской Африке. Что хотят чёрные во Франции, кроме халявы? Что ожидать от и во Франции при развитии нынешних событий?»

А что хотят таджики и узбеки в России? Жить, работать, столбиться и пускать корни. Мигранты едут в поисках лучшей жизни. Просто во Франции собралась очень разношерстная компания. Ну и тут стоит напомнить крайне спорную политику ЕС в отношении приезжих, за которую они, вероятнее всего и платят.

Прогноз – ничего критичного не произойдет. Побуянят, погромят и разойдутся. У французов (и неофранцузов) это в менталитете заложено, суету наводить. Макрон, вероятно, как и в случае с провальной пенсионной реформой ничего менять не будет и просто будет сидеть в домике.

«Есть ли в публичном поле информация о том, какие экономические плюшки получила наша страна от этой активности?

Живем-то при капитализме, бабло побеждает зло. Наверняка были и какие-то конкретные бизнес-интересы, а не просто абстрактная геополитика»

Африка – это очень живорастущий потребительский рынок. Африканцы очень заинтересованы в наших товарах, это раз, и африканцев становится все больше, это два. Через десяток другой лет материк станет новым демографическим центром мира, а мы, так сказать, готовим лыжню к этому моменту. Следом, когда иностранные акторы окончательно потеряют вес (а все к этому идет), и ситуация стабилизируется, Африка начнет активно пользоваться собственными благами и ценностями, а отечественные компании помогут ей в добыче и переработке. Так что если сейчас оно кажется непонятным и даже мелочным, что в скором времени обязательно выстрелит.

Почему деньги – это не аргумент

Очень много комментариев было про то, что они там это не забесплатно делают и так далее. Дружки-пирожки, вам сейчас за бесплатно только пинка дадут и милостыни (а может одновременно и то и то, шоб стены не околачивали). Но даже за деньги тебе могут оказать как качественную услугу, так и откровенное барахло. Если тебе сделают красиво – ты пойдешь об этом человеке рассказывать родственникам и друзьям со словами «смотри че!» и довольно рекомендовать, а ежели некрасиво — пойдешь скулить во все инстанции, объявляя его персоной нон грата и нерукопожатным персонажем.

Вот Бархан, Сангарис и миротворцы ООН — это второе. Они вроде как чего-то делали, но ситуация становилась все хуже и хуже. Возможно, заходили не с того угла. Но я уверен, что тут как с подлыми стройбанами и почасовой оплатой. Зачем чет делать быстро и хорошо, когда можно растянуть время и кошельки международных организаций?

Уникальная тактика

Вагнер же работает на результат и держит уровень. Частной военной компании не удастся посидеть с десяток лет в бездействии, потом пожать плечами и уйти. А посему музыканты и придерживаются собственной и, как заметно, результативной стратегии. Они не били бармалеев ЗА местную армию, они били их ВМЕСТЕ, попутно показывая коллегам по цеху, как быстрее и качественнее раздавать террористам по заслугам.

Они не тихарили на своих базах, как миротворцы ООН, которые если и выезжали в опасную точку, то ради очередного грязного дельца. Люди на местах это видят. Эмоции африканцев, которые рассказывают, что впервые с 2013 года смогли хотя бы до рынка дойти без страха быть похищенным, изнасилованным и проданным куда-нибудь в Республику Чад, сложно подделать. Вот поэтому музыканты и стали фактически национальными героями. Вы в МСК и СПБ столько людей с символикой ЧВК не увидите, как в странах, где они работали.

Да, им за это платят. Но искреннее стремление действительно помочь – нельзя купить. Оно либо есть, либо его нет. У «вагнеровцев» есть идеалы и натуральное кредо. Поэтому они все еще в строю и выбивают новые успехи, а прочие иностранные миссии скрипят зубами от зависти и верещат о них всякое нехорошее. Бессилие, оно такое.

Не верьте зарубежному инфомусору и думайте своей головой. Музыканты – наши соотечественники и лицо России на международной арене. И это лицо шикарно выглядит.

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