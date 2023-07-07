 

Волгу переименовали в Итиль

07.07.2023, 13:33, Разное
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Всероссийская топонимическая комиссия поддержала инициативу Государственного совета Республики Татарстан о переименовании Волги.

С 1 января 2024 года самая большая по площади бассейна река в Европе будет официально называться Итиль.

– С этой великой водной артерией связаны многие славные страницы истории татарского народа, на ней стоит наша столица Казань. Именно татарские первопроходцы исследовали Итиль ещё в древности, поэтому был столь важно вернуть историческое тюркское название, – рассказал историк Мурат Рамзи.

В ближайшее время дума Волгограда рассмотрит вопрос о переименовании города – в связи со сменой названия реки, нынешнее название стало неактуальным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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