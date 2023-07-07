Мнение: О сенсационном возвращении Анатолия Чубайса… Что затевается?

Ещё недавно казалось, что бывший всесильный «полудержавный властелин» Анатолий Чубайс — всё. Получил свободу, Авдотью Смирнову и #право на репатриацию в обмен на полный уход из российской политики. Более того, ещё менее недавно казалось, что он при уже смерти. Ан, нет.

Такие люди не исчезают и не умирают без веских на то оснований. И вот теперь Анатолий #Чубайс… сенсационно возвращается…

По крайней мере, в актуальную информационную повестку.

Во-первых, источники сообщили, что экс-глава «Роснано» активно колесит между Тель-Авивом и Югом Италии. Явно же это не про #туризм — скорее про «челночную дипломатию». К слову, на днях он опять засветился в зале прибытия аэропорта Бен-Гурион, явно ждал каких-то гостей.При этом сам Анатолий Чубайс твёрдо заявил, что не намерен получать израильское или иное иностранное гражданство и по-прежнему имеет только российский паспорт.

Во-вторых, Анатолий Чубайс стал активно и публично комментировать актуальную экономическую повестку в России. Причём, прямо указывая на некоторых влиятельных её творцов. «Можно уверенно сказать, что #экономика [РФ] с санкциями справляется. Здесь ключевая роль [премьер-министра Михаила] Мишустина и [главы ЦБ РФ Эльвиры] Набиуллиной, безусловно. В сложившейся ситуации переход на рынки неевропейских стран выглядит логичным», — заявил он в частности. Поговаривают, что эта его медийная активность санкционирована «старым семейным капиталом» и ведётся в координации с некоторыми закулисными усилиями олигарха Романа Абрамовича. Который в последнее время не жалеет сил и средств, рассказывая всем заинтересованным лицам (не только на Западе), какие риски несут события 23-24 июня.

В-третьих, в словах Анатолия Чубайса необычно много конкретики по «самой актуальной» кое для кого повесточке. Так, он заявил заявил о необходимости проведения новой волны приватизации в РФ, которая «неизбежна» и «при проведении которой нужно соблюсти несколько условий». Среди которых бывший глава Госкомимущества неожиданно назвал — та-дам! — «контроль государства за самим процессом приватизации», и даже его #право «диктовать цену», по которой бывшая государственная собственность перейдёт в правильные частные руки. Учитывая, что многие госкомпании контролирует по факту менеджмент из числа приближённых Сами-Знаете-Кого, это сложно интерпретировать иначе, нежели чистое «коммерческое предложение» последним. В обмен на что может даже последовать снятие санкций. О котором Анатолий Чубайс высказался как о деле практически решённом — при условии завершения СВО, — поскольку те якобы «всё равно не работают».

Между прочим, и в актуальном финансовом блоке идут высказывания в пользу приватизации. Из последнего, в Центробанке увидели риски огосударствления экономики, а первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин вообще назвал это «супер риском». И он также предложил «не ориентировать экономику РФ только на внутренних инвесторов, но привлекать иностранный #капитал», который якобы готов в Россию инвестировать.

Некоторые могут сказать, что это уже было — и не сбылось. Но сейчас видны важные нюансы и отличия: о территориальном торге нет уже и речи, а условием «персональных индульгенций» открыто называется сдача подконтрольной собственности по демпинговым ценам. Так, чисто «на бедность». И при этом в воздухе явно витает угроза, что третьего предложения не будет.

Вот такой в руках Анатолия Чубайса, давно и прочно связанного с транснациональным капиталом, сейчас расклад.

Так чья карта будет бита?

—