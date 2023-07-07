Скандалы: Мэр переселился под стражу

Протеже губернатора Цивилева арестован из-за махинаций с жильем

Мэр Анжеро-Судженска Александр Рыбалко будет под стражей дожидаться суда за взятки от застройщика. Его считают частью команды действующего губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Однако на местном строительном рынке есть другие игроки со своими интересами, в их числе структуры, связанные с Михаилом Федяевым и Искандаром Махмудовым.

Квартир не дождались

Центральный районный суд Кемерово арестовал мэра Анжеро-Судженска Александра Рыбалко до 28 августа. Таким образом было удовлетворено ходатайство Следственного комитета по Кузбассу, которое было поддержано прокуратурой. Обвинение аргументировало это тем, что Рыбалко может скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей или иначе мешать производству по делу. Защита же настаивала на более мягкой мере пресечения.

Впрочем, на том же судебном заседании было озвучено, что полномочия Рыбалко в качестве мэра уже прекращены.

Известно, что теперь уже бывший глава Анжеро-Судженска обвиняется по ч.3 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ст.289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере).

Впервые о возбуждении уголовного дела в отношении градоначальника СК объявили 30 июня. Известно, что в нем фигурирует также, 32-летняя бывшая председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа, чье имя не уточняется. По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов для приобретения квартир, предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот. Речь шла о строительстве двух многоквартирных домов, на что из городского бюджета направили более 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации.

Утверждается, что еще в августе 2020 года обвиняемый предложил директору строительной фирмы передать ему 1,9 миллионов рублей для заключения такого контракта, что и было сделано. У следователей есть еще один пункт обвинений: по их версии, в период с ноября 2019 по июнь 2023 года Рыбалко незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных услуг.

Пришел вместе с губернатором

Александр Рыбалко родился 14 марта 1975 года в Амурской области. После окончания вуза работал в коммерческих предприятиях Кузбасса, на руководящих должностях в администрации Ленинска-Кузнецкого, а затем Яшкинского муниципального района. В октябре 2019 года стал временно исполняющим обязанности главы Анжеро-Судженского городского округа, а месяц спустя депутаты утвердили его в этой должности на постоянной основе. В церемонии его инаугурации принимали участие первые лица Кузбасса: первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин, заместители губернатора по строительству Глеб Орлов, финансовым вопросам Игорь Малахов, куратор города Алексей Крупин. Причем Телегин тогда в своем выступлении упомянул снос бараков и переселение граждан в числе основных задач нового руководителя.

Александр Рыбалко тогда сменил на посту Дмитрия Ажичакова, возглавлявшего Анжеро-Судженск с 2016 года. Три года спустя он досрочно подал в отставку, не объясняя причин. Однако хронологически это совпало с приходом за год до этого нового губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который как раз занимался формированием новой команды, в том числе и в муниципалитетах. А заявлению об отставке Ажичакова предшествовала его встреча с новым на тот момент главой региона.

Интересно, что Ажичаков сохранил место и в команде Александра Рыбалко в должности первого заместителя главы города. Больше того, согласно уставу города, именно он будет исполнять обязанности градоначальника.

Серийный победитель тендеров

В официальной информации силовиков не называется строительная компания, деятельность которой и стала основанием к возбуждению дела. Однако согласно данным системы госзакупок, в октябре-декабре 2020 года конкурсы на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории Анжеро-Суженска активно выигрывало ООО «СНК». Причем таких аукционов были размещены десятки, и почти все-на одинаковую сумму в 2 миллиона 400 тысяч 288 рублей.

Сейчас в системе госзакупок указано, что контракты расторгнуты по соглашению сторон 31 января 2022 года.

8 июля 2022 года арбитражный суд Кемеровской области ввел в отношении ООО «СНК» процедуру наблюдения, а 3 мая нынешнего года признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство до 25 октября. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла на тот момент более 147 миллионов рублей, также отдельно были учтены более 9 миллионов рублей финансовых санкций.

Согласно данным СПАРК, ООО «СНК» был создана в 2018 году. В указанном 2020 году, вокруг событий которого и развивается уголовное дело, компания заработала на госконтрактах свыше 200 миллионов рублей – почти в 10 раз больше, чем годом ранее. Причем среди ее заказчиков были не только Анжеро-Судженск, но также Топки и Юрга. Не исключено, что администрации и этих муниципалитетов ждут проверки силовиков.

Бенефициаром компании назван Андрей Лапин, бывший совладелец и генеральный директор ряда предприятий, связанных со строительством и управлением имуществом: московское СК «Ключ», кемеровские ООО «Серебряный бор», ООО «СПИК», ООО «Стройинжиниринг», ООО «Стройфинанс», екатеринбургское ООО «Монолит-групп». Большинство из них сегодня уже не существует. Причем Лапин выкупил 100-процентную долю в ООО «СНК» летом 2020 года – практически одновременно с достижением якобы имевшей место незаконно договоренности с Александром Рыбалко, на версии которой настаивает СК.

Есть и другие строители

Интересно также, что на момент описываемых событий и заключения контракта с мэрией СНК не входило в рейтинг сколь-либо заметных застройщиков региона.

В то же время, согласно рейтингам, в регионе работает достаточно крупных строительных компаний, которые могут претендовать на госконтракты, освободившиеся после ухода СНК. В частности, сегодня третье место среди застройщиков региона занимает холдинг СДС, чья основная сфера деятельности – добыча угля, и который до недавнего времени возглавлял Михаил Федяев, фигурировавший в рейтинге Forbes.

А совсем недавно в тройку лидеров кузбасского девелопмента входил и свердловский «УГМК-застройщик», очевидно связанный с Уральской горно-металлургической компанией Искандара Махмудова.

Не нацелились ли угольные и металлургические олигархи власть в Кемеровской области или, как минимум, на склонение нынешнего губернатора к более активному сотрудничеству? Пока под следствием находится лишь мэр одного из муниципалитетов – предполагаемый протеже Цивилева, но трудно прогнозировать, на кого из высоких покровителей он может дать показания. Очевидно лишь, что интересы крупных холдинговых компаний явно не ограничиваются строительным рынком.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”