Из поселения Сосенское до станции метро “Филатов Луг” запустят новые маршруты

Москва – это современный многомиллионный мегаполис, жизнедеятельность которого обеспечивается за счет “артерий” – разветвленной дорожной сети, плотно оплетающей каждый район города. Разумеется, власти уделяют много сил и средств на развитие транспортной системы российской столицы.

Московская система общественного транспорта может конкурировать с ведущими европейскими столицами. Она отличается высоким уровнем комфорта и безопасности и включает в себя огромный парк техники, всю необходимую инфраструктуру и большое количество профессионалов.

Развитие дорожно-транспортной сети сегодня особенно актуально для новых территорий Москвы, где ведется активное строительство жилой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры.

К примеру, поселение Сосенское является крупнейшим центром развития Новой Москвы, успешным пример реализации столичной программы комплексного развития территорий. Это стало возможно, в том числе, благодаря открытию новых станций метро и улучшения транспортной системы.

Работы в в этом направлении продолжаются. Вскоре из поселения Сосенское до станции метро “Филатов Луг” запустят новые маршруты. Местные жители смогут добраться до Сокольнический лини столичной подземки на автобусах №109 и №313.

Автобус №109 начнет ходить со следующей субботы, 8 июля, от жилого комплекса на бульваре Веласкеса. Конечная остановка – станции “Филатов Луг” Сокольнической линии метро. Ожидаемый поток пассажиров за рабочий день – четыре с половиной тысячи человек.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Чиновник также подчеркнул, что по маршруту №109 автобусу будут ходить каждые пять минут.

Добраться до

станции “Филатов Луг”

также станет возможно на автобусе №313. Власти приняли решение продлить его маршрут. Ранее общественной транспорт связывал остановки от района Южное Бутово до поселения Сосенское, включая пункты у станций Бутовской линии метро.

В то же время маршрут автобуса №982 будет укорочен. Местные жители, чтобы добраться от вышеуказанного жилого комплекса до станции метро “Прокшино”, должны будут воспользоваться автобусами № 109 и №313.