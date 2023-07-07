 

Frankfurter Allgemeine – успехи правых нельзя объяснить только особым прошлым востока Германии

07.07.2023, 12:45, Новости дня
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Недавние успехи партии «Альтернатива для Германии» многие объясняют особой ситуацией на востоке страны, который в прошлом являлся частью ГДР. Но автор Frankfurter Allgemeine считает такие трактовки неверными, он обращает внимание на то, что партия возникла на западе и основные партийные функционеры выросли и начали карьеру в ФРГ. По его мнению, успехи «Альтернативы» произрастают из реальных угроз социальному единству страны, которые не могут быть приписаны исключительно Восточной или Западной Германии.


AP

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выиграла избирательную гонку в небольших восточногерманских муниципалитетах и всё чаще выходит во второй тур выборов уже в региональных столицах и университетских центрах бывшей ГДР. Колумнист Frankfurter Allgemeine опасается, что «АдГ на выборах в федеральных землях в будущем году, возможно, будет успешна во многих, если не во всех одномандатных округах Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга». В связи с этим, продолжает автор, «можно подумать, что… «Альтернатива для Германии» более, чем когда-либо, является восточногерманским феноменом».

Автор, однако, сразу отмечает, что 15 тыс. голосов, позволивших победить АдГ на муниципальных выборах в тюрингском Зоннеберге, не сравнятся с 800 тыс. голосами, полученными партией на земельных выборах в Баден-Вюртемберге. Колумнист Frankfurter Allgemeine предлагает также спросить себя, почему «Альтернатива для Германии» может на будущих выборах в Северном Рейне — Вестфалии получить 15%, и приходит к выводу, что АдГ нельзя свести только к Восточной Германии.

«АдГ возникла не на Востоке, а на Западе», — пишет колумнист газеты. «Большинство лидеров партии сформировались как личности в старой, ориентированной на компромисс ФРГ», а вовсе не в ГДР, где одна диктатура сменила другую. Усиление «Альтернативы для Германии» связано, по его мнению, с «многочисленными угрозами социальному единству» граждан страны и не может быть приписано какой-то одной части государства. Также, по мнению автора Frankfurter Allgemeine, необходимо прекратить сортировать людей и политические стратегии по выходу из кризиса по принадлежности к Востоку и Западу Германии.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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