 

«Есть опасения, что Казахстан исполнит требования Кремля»

07.07.2023, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Астане на 72 часа задержали российского активиста Андрея Павлова, которого на родине преследуют за «дискредитацию армии».


Андрей Павлов. Фото: соцсети

5 июля в Астане задержали российского активиста Андрея Павлова, который приехал в Казахстан из РФ в конце прошлого года. 6 июля его освободили

Его поместили в ИВС на 72 часа в связи с тем, что в РФ находится в розыске и даже заочно арестован по статье о «дискредитации вооруженных сил».

30 марта 2022 года его оштрафовали по административной статье о «дискредитации армии» из-за того, что он прикрепил к куртке флаг Украины и красно-черный флаг, обозначенный судом как «казацкое протестное знамя».

Повторную дискредитацию российской армии следствие увидело в публикациях Павлова в социальных сетях и в том, что он вышел на центральную площадь своего города с пикетом.

Как ему удалось выехать в Казахстан и почему формально запрос о розыске не мог быть исполнен — узнала «Новая»

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение: Устрашение

07.07 / Capcom не останавливается после успеха Resident Evil 4: новые ремейки игр серии Resident Evil могут быть выпущены

07.07 / Yadro планирует выпуск собственных смартфонов под брендом Kvadra

07.07 / Банк России может повысить ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации

07.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Инцидент на мосту Марко-Поло (Лугоуцяо) – начало Войны сопротивления Японии

07.07 / Мнение: Пьянство и самоубийства в России

07.07 / С января 2024 года все электросамокаты должны быть оборудованы кнопкой SOS

07.07 / «Сезон чумы»: первый сезон Diablo IV раскрывает новые детали при поддержке Blizzard

07.07 / Как ЦБ сдерживает рост потребительского кредитования

07.07 / Возможности без желания. Почему Россия не станет вассалом Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика