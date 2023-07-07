«Есть опасения, что Казахстан исполнит требования Кремля»

В Астане на 72 часа задержали российского активиста Андрея Павлова, которого на родине преследуют за «дискредитацию армии».



Андрей Павлов. Фото: соцсети

5 июля в Астане задержали российского активиста Андрея Павлова, который приехал в Казахстан из РФ в конце прошлого года. 6 июля его освободили

Его поместили в ИВС на 72 часа в связи с тем, что в РФ находится в розыске и даже заочно арестован по статье о «дискредитации вооруженных сил».

30 марта 2022 года его оштрафовали по административной статье о «дискредитации армии» из-за того, что он прикрепил к куртке флаг Украины и красно-черный флаг, обозначенный судом как «казацкое протестное знамя».

Повторную дискредитацию российской армии следствие увидело в публикациях Павлова в социальных сетях и в том, что он вышел на центральную площадь своего города с пикетом.

Как ему удалось выехать в Казахстан и почему формально запрос о розыске не мог быть исполнен — узнала «Новая»

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