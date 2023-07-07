 

Мнение: Устрашение

07.07.2023, 12:30, Разное
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После монолога Елены Милашиной, после заявления министра печати Чечни о «характерном почерке западных спецслужб», после возбуждения уголовного дела по двум статьям УК 115 и 112 ( об умышленном причинении легкого вреда здоровью и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью) невольно возникает вопрос: почему уголовное дело возбудили по статья 112 и 115УК?

Почему не по ст.205 УК «Террористический акт»? Очевидно же, что целью нападения в Грозном на журналиста и адвоката было именно устрашение.

– устрашение населения России, что Чечня –это Россия, но не совсем. Мол, вЧечне свои традиции и нравы, и нефиг ездить вЧечню…

– устрашение населения Чечни, мол, так будет с каждым. Если уж мы избили палками журналиста из Москвы, то вас и подавно будем бить беспощадно…

-устрашение чеченских силовиков, мол, плевать мы хотели на вас, вы – сила, только когда толпой, а по одиночке – вы безпомощные чмошники, вас мы тоже будем бить…

И по-большому счету, это было устрашение и Рамзана Кадырова. Мол, не контролируешь ты ситуацию в Чечне… Кадров, похоже, это прекрасно понимает. И поэтому уже который день молчит.

Хоть и выложил в своем Telegram-канале обещание разобраться.


отсюда

Но на публике Рамзан Кадыров не появляется. Публично нападение не комментирует.

Потому что ему нечего сказать? Или потому что услышал предупреждение нападавших? И сделал выводы?

Источник: Ирек Муртазин


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