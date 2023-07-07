Capcom не останавливается после успеха Resident Evil 4: новые ремейки игр серии Resident Evil могут быть выпущены

Японская компания Capcom не намерена прекращать создание ремейков старых игр из популярной серии Resident Evil после успешного релиза обновленной версии Resident Evil 4. По информации GamesRadar, ссылающегося на отчет Capcom перед акционерами, компания заявила, что планирует выпускать новые ремейки Resident Evil. В первую очередь эти планы касаются спин-оффов серии, таких как Resident Evil: Code Veronica и Resident Evil: Revelations. Разработчики рассказали об этом в ответ на вопрос инвестора о том, будут ли они создавать “высококачественные ремейки только номерных частей Resident Evil”.

На данный момент Capcom уже выпустила ремейки Resident Evil 2, 3 и 4. По словам GamesRadar, все эти проекты были хорошо приняты игроками и критиками. Исходя из этого, журналисты уверены, что на рынке существует огромный спрос на обновленные версии и другие игры серии Resident Evil.

Кроме того, в других игровых новостях золотая рыбка, принадлежащая стримеру Pointcrow, вызвала удивление своей умелой игрой в одном из самых сложных боссов в игре Elden Ring – Маления.