Yadro планирует выпуск собственных смартфонов под брендом Kvadra

Электронная компания Yadro стремится войти на рынок мобильных устройств и представить свои смартфоны под собственным брендом Kvadra. Как пишет издание “Коммерсантъ” со ссылкой на информированные источники, производство смартфонов может начаться в конце 2024 года на фабрике, расположенной в Дубне.

Согласно данным газеты “Ъ”, Yadro не собирается прибегать к массовой сборке устройств, а планирует производить их, в том числе, с использованием отечественных печатных плат. Пока не раскрываются подробности характеристик разрабатываемых смартфонов, однако известно, что Yadro планирует использовать собственные процессоры на архитектуре RISC-V.

Эксперты, опрошенные газетой “Ъ”, считают, что Yadro обладает необходимыми техническими возможностями для реализации данного плана. Однако они отмечают, что использование российских компонентов при производстве смартфонов будет крайне сложным. Пока в РФ не налажен выпуск процессоров, экранов, шлейфов, камер и даже аккумуляторов.

“Собственное производство корпусов, возможно, можно наладить, хотя они не будут изготовлены из широко используемого в индустрии поликарбоната, а из металла”, – отмечает один из собеседников “Ъ”.

Эксперты также указывают на то, что конечная стоимость российских смартфонов, независимо от сценария их производства, будет превышать цены китайских аналогов.

Смартфон не является первым потенциально массовым потребительским изделием от Yadro. Ранее компания уже представила рабочий прототип планшета Kvadra_T, который поступит в продажу осенью 2023 года.

Компания Honor также представила новый смартфон по более доступной цене – менее 20 тысяч рублей.