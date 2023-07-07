Банк России может повысить ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, заявила о возможности повышения ставки на фоне превалирующих проинфляционных рисков.

На последнем заседании совета директоров Центрального банка 9 июня было решено сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание, на котором будет обсуждаться ставка, назначено на 21 июля.

О подробностях решения Центрального банка о ключевой ставке 9 июня можно узнать из материала «Ъ» «Ключевая ставка осталась при своих».