 

Банк России может повысить ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации

07.07.2023, 12:27, Разное
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Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, заявила о возможности повышения ставки на фоне превалирующих проинфляционных рисков.

На последнем заседании совета директоров Центрального банка 9 июня было решено сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание, на котором будет обсуждаться ставка, назначено на 21 июля.

О подробностях решения Центрального банка о ключевой ставке 9 июня можно узнать из материала «Ъ» «Ключевая ставка осталась при своих».


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