Рупор кремлевской пропаганды: Инцидент на мосту Марко-Поло (Лугоуцяо) – начало Войны сопротивления Японии

Инцидент на мосту Марко-Поло (Лугоуцяо) – начало Войны сопротивления Японии

Общеизвестно, что II Мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Однако, общеизвестный – не значит истинный. К датировке начала войны есть несколько подходов, в рамках одного из которых предлагается отказаться от европоцентризма и обратить внимание на трагические события в Китае 7 июля 1937 года

7 июля – важная, но нешироко отмечаемая дата в современной китайской истории. Именно в этот день, 86 лет назад японские войска атаковали мост Лугоуцяо на реке Юндинхэ на южной окраине Бэйпина, так в те годы назывался Пекин. С древности мост, о котором писал ещё Марко Поло, служил ключевым объектом для защиты Пекина от нападения врагов, и к 1937 году всё ещё сохранял свою фортификационную важность.

Чтобы понять важность событий на мосту Лугоуцяо, необходимо окунуться в историю Китая первой половины ХХ века и разобраться в том, что же всё-таки произошло 7 июля и в том, какие последствия события тех дней имели на всю войну китайского народа против японских захватчиков.

В самом начале ХХ века на дальневосточной политической арене, в противовес огромному и слабому императорскому Китаю, появился новый игрок – маленькая, но агрессивная Япония. В самом начале века Япония, как и царская Россия, в составе коалиционных войск стран Запада принимала участие в подавление Ихэтуаньского восстания и разграблении Пекина. Спустя несколько лет Япония уже накопила военную мощь, позволившую ей одержать победу над Россией и заполучить во владения Порт-Артур и даже аннексировать Корею. И так год за годом, – откусывая кусок китайской земли за куском, пользуясь общей слабостью и коррумпированностью генералов на севере страны и разобщённостью гоминьдановских властей центрального Китая, захватив всю Маньчжурию и другие провинции, императорская Япония к 1937 году вплотную подошла к Пекину. Оставалось лишь мост перейти.

Вечером 7 июля 3-й батальон японской армии под командованием капитана Симидзу Сэцуро, якобы для отработки навыков захвата объектов, полностью овладел мостом. Убедившись, что батальон уже на мосту, японское командование отправило гоминьдановским властям депешу о пропаже во время учений одного из солдат. Заявив, что есть серьёзные подозрения, что солдат был захвачен местными жителями, японское командование потребовало допуска в город для проведения обыска. После отказа коменданта гарнизона полковника Цзи Синвэня впустить группу военных в город, японцы окружили весь уезд. Уже спустя несколько часов, не имея возможности справиться с давлением японских военных, гоминьдановскими властями было решено допустить японцев в город. Воспользовавшись переговорами, под утро японцы атаковали уезд. Китайские солдаты без приказа отразили первую атаку. Всего за 8 июля японцы три раза атаковали город-крепость Ваньпин, и, судя по всему, все атаки храбро отражались гоминьдановцами. О боях было доложено лично Чан Кайши, китайский МИД заявил протест и в тот же день японская администрация предложила свой вариант "Ваньпинских соглашений": "не усугублять противостояния и разрешить проблемы на месте".

В результате переговоров, 9 июля стороны договорились о немедленном прекращении огня и отступлении японских войск на левый берег реки. За китайскими войсками было сохранено право остаться на правом берегу. Охрану моста также позволили оставить за гоминьдановскими военными.

Болтовнёй о нежелании кровопролития японцы усыпили бдительность китайцев, тем самым выиграв время для мобилизации. Японские войска, оснащённые артиллерией и танками, постепенно прибывали в крупный город и порт Тяньцзинь и других более мелкие населённые пункты и продвигались в направлении моста Лугоуцяо. Поверив заверениям, китайские войска ушли, но японцы не только не выполнили своего обещания, но и начали масштабную атаку на оставшийся гарнизон.

Местным властям ничего не оставалось, как пойти на переговоры с японскими военными: представитель 29-й армии выступил с извинениями перед японскими войсками и с обещаниями наказать виновных в атаках. Также, под давлением японцев была запрещена деятельность коммунистических и патриотических организаций, местные власти дали обязательство не размещать гоминьдановских войск на восток от Юндинхэ.

С 11 июля началась бомбардировка уезда Ваньпин и его окрестностей тяжёлой артиллерией, что привело к значительному количеству жертв среди местного населения. Полковник Цзи Синвэнь был ранен, но смог начать эвакуацию жителей города в более безопасные районы. Конфликт распространился на всю округу. Подразделения 29-й армии были разбросаны по населённым пунктам и противостояли наступающим японским военным.

8 августа японские войска без сопротивления вступили в китайскую столицу. Японцы добились успеха. Но даже при поражении, при всей слабости китайских военных и нерешительности властей, инцидент на мосту Лугоуцяо послужил толчком к началу всенародного сопротивления японским захватчикам.

На первом этапе войны Китай был обречён на поражение. Храбрость и стойкость части китайских военных не смогла противостоять соглашательской и бездарной политике гоминьдановской верхушки. Поэтому сегодня об инциденте особо не любят упоминать. В наше время растущему Китаю нужны герои и рассказы об их подвигах.

Их хватало – с инцидента началась Восьмилетняя война сопротивления Японии, продолжавшаяся вплоть до августа 1945 года.

С японской стороны война велась с беспримерной жестокостью – применялось химическое и биологическое оружие (как тут не вспомнить американские биолаборатории на территории Украины). Отношение к населению зачастую принимало формы геноцида. Так было во время "Нанкинской резни", когда в декабре 1937 – январе 1938 года было убито от 40 до 300 тыс. человек (тут трудно не вспомнить "волынскую резню" 1943 года, когда украинскими националистами было убито около 50 тыс. поляков).

Масштаб боевых действий был таков, что Вторую японо-китайскую войну можно считать не отдельным конфликтом, а частью Второй Мировой войны.

Китаю удалось сохранить свою государственность во многом благодаря советской военной помощи. 21 августа 1937 года СССР и Китай заключили Договор о ненападении. Примечательно, что этот договор никогда не критиковался ни с российской, ни с китайской стороны. Вплоть до 1945 года Советский Союз продолжал поддерживать правительство Чан Кайши и армию его противника Мао Цзэдуна. А поддержка эта по тем временам была довольно весомой.

Помощь Советского союза началась ещё раньше. В 1926 года главный военный советник маршал Василий Блюхер разработал план Северного похода – совместного выступления войск Гоминьдана и КПК, базировавшихся на юге, против милитаристов, контролирующих северные районы страны. Советские советники были назначены для оказания помощи в командовании силами Северного похода на разных уровнях, начиная с армий и заканчивая дивизиями, что и обеспечило успешность кампании. Объединённая армия Гоминьдана и КПК быстро захватила часть провинций Хунань и Хубэй, а затем заняла большую часть Цзянси, Фуцзянь и Аньхоя.

Но в 1927 году Чан Кайши открыто выступил против КПК, что привело к резкому ухудшению советско-китайских отношений. Воспользовавшись моментом, в 1929 году милитарист Чжан Сюэлян вступил в военный конфликт с Советским Союзом из-за Китайско-Восточной железной дороги, но потерпел поражение. В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию, над советским Дальним Востоком нависла угроза прямого вторжения японской армии, что опять привело к улучшению отношений с Китаем.

После инцидента на мосту Лугоуцяо разразилась полномасштабная война сопротивления. Китайская армия была плохо оснащена, и имея в распоряжении лишь лёгкое вооружение. Японская артиллерия в пять раз превосходила китайскую по качеству и по количеству. Японская армия имела в 13 раз больше самолётов и в 36 раз – танков. У Китая не было своей военной промышленности и Китай не мог самостоятельно производить тяжёлое вооружение. На помощь пришёл СССР.

Почуяв неладное, после инцидента на мосту было уверовавшая в скорой победе Япония, выступила с заявлением, объявив договор ни много ни мало "наибольшей угрозой для Японии": уже 11 сентября 1937 года СССР начал поставки танков, зенитных и противотанковых орудий.

В марте 1938 года первая партия танков Т-26 и группа советских инструкторов прибыла в город Сянтань, провинция Хунань. А в августе 1938 года был создан первый в истории Китая механизированный полк, оснащённый советским вооружением. Советские инструкторы-танкисты выступали в качестве советников в танковых частях.

Также в декабре 1937 года делегация Гоминьдана обратилась к Сталину с просьбой о поставках вооружения для двадцати стрелковых дивизий, наладились практически беспрерывные поставки вооружений. Если учитывать то, что тогда Гоминьдан нёс крупные потери в битве за Ухань, то, несомненно, советская военная помощь дала Китаю мощную поддержку и помогла остановить продвижение японских войск на запад.

С октября 1937 года по октябрь 1939 года Советский Союз предоставил Гоминьдану 985 самолетов, более 1300 артиллерийских орудий, более 14000 пулемётов и значительное количество боеприпасов и другого вооружения. Помимо военной помощи, Советский Союз направил в Китай военных советников различных родов войск и около 2 000 лётчиков-добровольцев. Именно они в 1937 году стали основной силой в воздушных боях над Китаем. 18 февраля 1938 года разразилась воздушная битва за Ухань, в которой советские летчики сбили 12 японских самолетов. В общей сложности, с июля 1937 года по май 1938 года гоминьдановские силы сбили и уничтожили на аэродромах 625 японских самолета, уничтожили более 1200 японских военных. Советско-китайские бомбардировщики ТБ-3 даже совершили налёт на Нагасаки, сбросив на город груз листовок. 227 советских летчика погибло в небе Китая.

С началом Великой Отечественной войны помощь Китаю хотя и сократилась, но не прекратилась. А в августе 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и начал военные действия по освобождению северо-восточного Китая. Это была одна из основных кампаний той войны, закончившаяся полной капитуляцией Японии. К слову сказать, в освобождении Китая есть и заслуги украинцев. Так, августе 1945 года боями с Квантунской армией командовал, затем отвечал за капитуляцию и разоружение японских военных генерал-майор Андрей Игнатьевич Ковтун-Станкевич. Этот уроженец Черниговщины сразу после окончания боевых действий в сентябре 1945 года стал военным комендантом Мукдена, ныне Шэньяна, а затем и Харбина, где руководил расследованиями преступлений Японии по разработке бактериологического оружия. Капитуляцию Япониии на борту линкора "Миссури" принимал генерал Кузьма Деревянко.

Сегодня, с подачи китайских либеральных журналистов и публицистов, частенько можно услышать мнение, что Советский Союз, якобы, помогал Китаю в войне с Японией лишь для того, чтобы Китай мог сдерживать и оттягивать на себя Японию. При этом критики не пытаются разобраться кто предоставлял Китаю действительную военную помощь Китаю, а кто косвенно помогал Японии. На самом деле, и США, и Великобритания, на чьи поставки вооружений надеялся Чан Кайши, косвенно поощряли японскую агрессию на Китай. CША, прикрываясь нейтралитетом в отношении китайско-японской войны, с полным безразличием отнеслись к призывам о помощи. Спустя некоторое время правительству Чан Кайши удалось добиться поставок вооружений из США, но они в разы уступали помощи из Советского Союза. Американская помощь, которая должна была поддержать китайский народ в борьбе с японскими захватчиками во многих случаях оседала в карманах гоминьдановских чиновников, бездарно растрачивалась самим Чан Кайши, утаивалась и присваивалась американскими поставщиками. Как указывают китайские источники, история американских поставок воюющему Китаю полна свидетельств ужасающей коррупции. Помощь же Советского Союза, как оценивают многие китайские историки, была бескорыстной, беспрецедентной и небывалой за всю историю Китая.

И началась она как раз с инцидента на мосту Лугоуцяо. Именно тогда, с последующим подписанием договора о ненападении, наступил, как считают в Китае, золотой период в отношениях между Китаем и Советским Союзом, длившийся без малого 25 лет и закончившийся в 1962 году.

Инцидент на мосту Лугоуцяо послужил хорошим уроком последующим поколениям китайских политиков и это проявляется в наше время. Начиная с 2018 года, с началом торговой войны между США и Китаем, мы можем наблюдать твёрдую политику китайского руководства в отношении вашингтонских администраций. Наученный горьким историческим опытом, Пекин, похоже, не поддаётся на уговоры Вашингтона и проводит независимую политику.

(с) Азат Рахманов

https://ukraina.ru/20230707/1047832493.html – цинк

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