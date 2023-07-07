Мнение: Пьянство и самоубийства в России

К вопросу о «жить становится всё хуже и хуже». Спасибо Роману Чертанову, собравшему ценную статистику, мы с вами можем оценить ситуацию в России предметно и наглядно, с цифрами. Вот уровень смертности от отравления алкоголем в России (ссылка). Несложно заметить, что количество отравлений не просто снизилось, но и упало даже ниже уровня Перестройки, когда Михаил Горбачёв пытался решить проблему пьянства в лоб, введением сухого закона:

Сейчас никакого сухого закона в России нет, а отравлений всё равно в шесть раз меньше, чем на излёте девяностых. Причины очевидны:

1. Мы стали значительно меньше пить.

2. У народа достаточно денег, чтобы пренебрегать суррогатами.

И вот ещё один график, количество самоубийств в России:

Как видите, всё согласуется. Победа в Войне и полёт Гагарина в космос стали великими достижениями советского народа, однако к моменту прихода к власти Леонида Брежнева воодушевляющий эффект уже прошёл. При этом большая часть развлечений, которые кажутся нам сейчас естественными — строительство дома, автолюбительство, игра в собственной группе, зарубежный туризм — была основной массе советских граждан малодоступна. К примеру, теоретически построить дом было возможно, и многие даже строили. Но для стройки приходилось «доставать» материалы, воруя или покупая ворованное, а также вести работы неподходящим инструментом, так как нормальных инструментов в продаже не было.

Кажется, какая ерунда — еды-то уже хватало, сталинские голодовки ушли в прошлое. Но нет, не хлебом единым жив человек: буржуазные излишества нам тоже нужны.

Как видно на графике, с момента прихода Владимира Путина к власти количество самоубийств в России сократилось вчетверо. Главных причин две. Первая причина, менее важная, увеличение среднего возраста населения. Мы можем говорить об этом уверенно, так как средний возраст населения рос на всём пространстве графика — рождаемость в СССР упала ниже уровня воспроизводства населения как раз в 1967.

Вторая причина, основная, стабильность. В нулевые нам с вами просто дали возможность выдохнуть и спокойно заняться собственными делами. Как я обозначил выше, кто-то начал строить себе дом, кто-то занялся автомобилем, другие ушли в виртуальные миры книг и фильмов или просто переключились на бытовое мещанство: «шоппинг», кофейни, красивая одежда, вот это всё.

Некоторые сейчас скажут, что всё это было верно раньше, до 2022, а в феврале 2022 наша жизнь изменилась кардинально. Нет, коллеги, не соглашусь. Впервые за очень долгое время, если не за всю свою тысячелетнюю историю, Россия поставила на первое место благополучие своих граждан.

Горячие головы возмущаются, что мы до сих пор не взяли Киев и Варшаву. Они предлагают использовать стратегию «пушки вместо масла», провести массовую мобилизацию, идти шеренгами на вражескую артиллерию, не обращая внимания на потери. Пожалуй, в США были бы очень рады, если бы восточные русские и западные русские убивали друг друга более активно. Однако мы американцам такой радости не доставили, и теперь в США уже морщатся, глядя в бухгалтерские книги, и готовятся выкидывать проект «Украина» в ту же корзину, куда полетел недавно проект «Американский Афганистан».

Реплика Петра Столыпина до сих пор верна: «дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии». Конечно, за какой год Живой Журнал ни открой, 2003, 2013 или 2023, в комментариях будут утверждать, что в России всё плохо, а скоро станет ещё хуже. Однако нытьё нытьём, а графики доказывают строго обратное: жизнь в России улучшается неуклонно.