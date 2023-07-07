С января 2024 года все электросамокаты должны быть оборудованы кнопкой SOS

Министерство транспорта России утвердило процедуру оформления ЭПТС на электросамокаты с января 2024 года. Вводится также ежегодное прохождение технического осмотра и обязательная установка кнопки вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

В пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили, что вопрос оборудования электросамокатов детскими креслами на текущий момент не рассматривается, однако кнопка SOS будет обязательной без любых исключений. За её отсутствие понесёт ответственность непосредственно оператор средства индивидуальной мобильности – даже если оно взято в прокат.

Ранее в шеринговых компаниях начали комплектовать все электросамокаты защитными шлемами на фоне высокой травматичности среди клиентов при столкновениях с пешеходами. В некоторых регионах, где СИМ особенно раздражают местных жителей, арендаторам выдаются также лёгкие бронежилеты, защищающие от травматического оружия.

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