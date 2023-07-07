 

Новостройки в ЮВАО подорожали на 106%

07.07.2023, 11:25, Новости дня
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За последние пять лет максимальный рост цен на новостройки в Москве зафиксирован в районах на юго-востоке и юге города. В целом, “квадрат” подорожал во всех округах, средний рост цен по городу составил 76%.

На юго-востоке столицы с 2018 года средняя цена кв. м увеличилась на 106%, до 305 тыс. рублей. Лишь немного отстает динамика цен на юге города. Здесь “квадрат” прибавил в цене 104%, достигнув 404 тыс. рублей. Пять лет назад цены в новостройках ЮВАО и ЮАО составляли 149 тыс. рублей и 198 тыс. рублей за кв. м соответственно.

В данных округах продолжается масштабное строительство. Застройщики активно осваивают Даниловский район, Нагатинскую пойму. Крупные жилые комплексы появятся и в бывшей промзоне Южный порт. Новые проекты относятся как к классу “комфорт”, так и к высокобюджетным сегментам. Поэтому в обозримом будущем юг и юго-восток столицы могут сохранить лидерство по росту цен.

Стоимость “квадрата” в новостройках в престижном ЗАО выросла на 90%, до 489 тыс. рублей. В центре города жилье подорожало на 73%, до 1,2 млн рублей за кв. м.

Минимальный, хотя и все равно двузначный, рост цен зафиксирован в САО. Средняя цена кв. м на локальном рынке выросла на 49%, до 360 тыс. рублей.


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