«Сезон чумы»: первый сезон Diablo IV раскрывает новые детали при поддержке Blizzard

Компания Blizzard устроила презентацию, на которой поделилась долгожданными подробностями о «Сезоне чумы», первом сезоне игры Diablo IV, начало которого запланировано на 20 июля 2023 года. Информацию об этом рассказал портал DTF.

Согласно представленной информации, события нового дополнения развернутся во времени после основного сюжета игры. В прекрасных землях Санктуария начнет распространяться загадочный вид порчи Лилит, превращающий зараженных людей в безумных монстров. Игрокам предстоит помочь жрецу Собора Света в поисках и уничтожении источника этой заразы.

Одним из ключевых нововведений станет введение «прокаженного сердца» – особого предмета, выпадающего после убийства элитного чумного монстра. Активация этого предмета приведет к появлению улучшенной версии павшего врага на арене, сопровождаемой отрядом слабых юнитов-помощников.

Победа над усиленными врагами будет вознаграждаться «чумными сердцами» – особыми предметами, которые можно использовать для улучшения брони и оружия. Всего в течение сезона игроки смогут собрать до 32 таких предметов.

В финале первого сезона Diablo IV ждет схватка с боссом по имени Варшан Поглощенный.

Напомним, что Diablo IV – это Action-RPG, выпущенная на ПК, а также консолях Sony и Microsoft 6 июня 2023 года.

Компания Capcom ранее объявила о своих планах по созданию новых ремейков в серии Resident Evil.