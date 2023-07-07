 

Как ЦБ сдерживает рост потребительского кредитования

07.07.2023, 11:00, Разное
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Финансовый конгресс Банка России, ежегодное мероприятие, посвященное экономике и финансам, открылся в Санкт-Петербурге. Основным обсуждаемым вопросом стала структурная трансформация экономики и финансовых рынков в условиях изменений во внешней торговле, произошедших с начала 2022 года.

На первый день Финконгресса основным вниманием обладала структурная трансформация финансовых рынков. Ослабление рубля без явных причин с начала июля 2023 года вызвало вопросы к руководству Центрального банка. Вопреки тому, что Банк РФ с 2014 года принципиально отказался от прогнозирования валютных курсов и активных операций на валютном рынке, слабый рубль можно объяснить состоянием платежного баланса. Однако точных причин быстрого ослабления рубля на рынке нет, и недостаточно информации о крупных сделках по конвертации и о динамике трансграничных платежей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина комментировала текущую ситуацию на Финконгрессе, но вопросы о рубле, вероятно, вызывают дискомфорт, так как роль Банка РФ в этом процессе неясна. Однако основной темой для Центрального банка на конгрессе стало обсуждение дальнейшей денежно-кредитной политики.

Второй этап обзора мероприятий, связанных с инфляционным таргетированием, прошел в июне-июле 2023 года, и Финконгресс де-факто завершает этот процесс. Банк РФ обсудит возможные изменения в своей политике и зафиксирует результаты в основных направлениях денежно-кредитной политики страны. Год назад основной вопрос заключался в возможности изменения цели по инфляции, однако в настоящее время большинство участников конгресса склоняются к тому, что снижение таргета маловероятно из-за структурной трансформации экономики и отсутствия предпосылок для быстрой дезинфляции.

В такой ситуации Центральный банк активно стремится сдержать рост потребительского кредитования. Этот вопрос стал естественной темой Финконгресса, где обсуждались действия ЦБ в последние годы по стабилизации финансового сектора. Отчет Банка России, опубликованный 4 июля, подтверждает высокую эффективность антикризисных мер, предпринятых в 2014–2015, 2020 и 2022 годах. Согласно оценкам ЦБ, эти меры обеспечили дополнительный кредит в банковских портфелях на уровне около 5,5%.


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