Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма “Телохранитель”

1 июля могла бы исполниться 62 года бывшей супруге действующего короля Британии Карла III, легендарной принцессе Диане. Увы, но подданные больше никогда не увидят милую улыбку человека, которую буквально боготворили. Мать принцев Уильяма и Гарри погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Ей было 36 лет.

Сегодня титул принцессы Уэльской носит супруга первого наследника британского престола Кэйт Миддлтон. Можно сказать, что жена принца Уильяма унаследовала его от покойной свекрови.

Королева-консорт Камилла после замужества с принцем Чарльзом напрочь отказалась носить титул принцессы Дианы, дабы избежать неприятных ассоциаций. Впрочем, сравнивать нынешнюю жену короля с предыдущей подданные не перестали.

Однако мало кто из них знает, что любимая миллионами принцесса Диана могла прославиться не только как монаршая особа, но и как кинозвезда. Незадолго до смерти она мечтала сняться в продолжении культового фильма “Телохранитель”, главные роли в котором исполнили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон.

Об этом рассказал сам голливудский актер в интервью изданию People. Принцесса Диана, по славам кинозвезды, просила его написать сценарий, в котором телохранитель будут защищать монаршую особу от назойливых журналистов, уточняет Пятый канал.