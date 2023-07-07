 

Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: объяснил дизайнер

07.07.2023, 10:05, Разное
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Многие граждане рассматривают недвижимость как инструмент для инвестиций. Они покупают квартиру и сдают ее в аренду. Однако со временем жилье приходит в негодность, особенно если по доверчивости впустить туда не самых добросовестных квартирантов.

Как минимизировать риски при подготовке квартиры к даче в аренду, объяснила дизайнер Вероника Антелава. Она призвала арендодателей использовать в доме антивандальные покрытия. Оптимальным решением будет уложить плитку и кварцевый ламинат на пол, а стены покрасить. Особенно это актуально для жильцов с питомцами.

Более того, дизайнер подчеркнула, что ремонт арендной квартиры в идеале должен быть выполнен в стиле минимализм. Во-первых, собственник недвижимости сократит финансовые вложения, во-вторых, жильцам будет проще создать собственную атмосферу.

Что касается мебели, то эксперт порекомендовала в интервью “Газете.ру” обращать внимание на многофункциональные модели, отличающиеся высоким качеством. Она напомнила, что далеко не все квартиранты добросовестно относятся к арендному жилью, поэтому лучше потратиться на прочные материалы.

Кроме того, дизайнер отметил, что минимальный объем мебели для арендной квартиры должен включать в себя диван-кровать, кухонный гарнитур, а также эргономичную систему хранения. Об этом сообщает RT.


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