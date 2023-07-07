 

Удаление шпионского ПО на смартфонах Apple возможно с помощью перезагрузки устройства

07.07.2023, 9:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно сообщению РИА Новости, руководитель управления исследования угроз в компании “Лаборатория Касперского” Александр Лискин утверждает, что шпионское программное обеспечение на смартфонах Apple можно удалить, просто перезагрузив устройство. Также, по его словам, можно защититься от атак вирусов, отключив предустановленный мессенджер iMessage в iOS.

Эксперт объяснил, что для личной кибергигиены важно регулярно перезагружать устройства. В настоящее время такие атаки, по его словам, являются неперсистентными, что означает, что вредоносное ПО не выживает после перезагрузки устройства.

Лискин отметил, что в рамках корпоративной инфраструктуры для обеспечения безопасности необходимо создать централизованную систему управления смартфонами сотрудников. Такая система позволит оперативно обнаружить атаку и определить, кто конкретно пострадал.

Эксперт также подчеркнул, что важным шагом при создании такой системы является инвентаризация – проведение переписи всех iPhone в компании. Затем сотрудникам следует поощрять установку последних версий iOS на свои смартфоны, в которых уязвимость, скорее всего, уже исправлена.

Ранее сообщалось, что инсайдер Джефф Пу заявил, что iPhone 15 Pro Max будет стоить дороже, чем iPhone 14 Pro Max.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Рекордный дефицит кадров: предприятия пересматривают требования к найму

07.07 / Илон Маск ведёт переговоры о покупке Telegram

07.07 / Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально

07.07 / “Самобытно и простенько, людям зашло” – известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN

07.07 / 6 июня – в трех карточках

07.07 / Охотничья камера, снимающая енота, случайно зафиксировала пролетевший НЛО с 9 огнями

07.07 / Рупор кремлевской пропаганды: О “войне с наркотиками” в Мексике

07.07 / В полку молочных маникюров прибыло: особенности горячей новинки лета – лавандового латте

07.07 / «Чтобы с такой жестокостью — такого не было никогда»

07.07 / Экстравагантная и загадочная Жанна Агузарова празднует 61-й день рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика