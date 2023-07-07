Удаление шпионского ПО на смартфонах Apple возможно с помощью перезагрузки устройства

Согласно сообщению РИА Новости, руководитель управления исследования угроз в компании “Лаборатория Касперского” Александр Лискин утверждает, что шпионское программное обеспечение на смартфонах Apple можно удалить, просто перезагрузив устройство. Также, по его словам, можно защититься от атак вирусов, отключив предустановленный мессенджер iMessage в iOS.

Эксперт объяснил, что для личной кибергигиены важно регулярно перезагружать устройства. В настоящее время такие атаки, по его словам, являются неперсистентными, что означает, что вредоносное ПО не выживает после перезагрузки устройства.

Лискин отметил, что в рамках корпоративной инфраструктуры для обеспечения безопасности необходимо создать централизованную систему управления смартфонами сотрудников. Такая система позволит оперативно обнаружить атаку и определить, кто конкретно пострадал.

Эксперт также подчеркнул, что важным шагом при создании такой системы является инвентаризация – проведение переписи всех iPhone в компании. Затем сотрудникам следует поощрять установку последних версий iOS на свои смартфоны, в которых уязвимость, скорее всего, уже исправлена.

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