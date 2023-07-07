Рекордный дефицит кадров: предприятия пересматривают требования к найму

Предприятиям РФ столкнулись с рекордной нехваткой кадров, следует из опроса, проведенного в мае Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН). Доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, достигла рекордного значения в 50%, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений. Особенно остро дефицит сотрудников ощущается на фоне восстановления экономической активности страны. В то же время, предприятия вынуждены пересматривать свой подход к найму, включая требования к количеству и качеству работников HR-департаментов.

По результатам опроса, проведенного ИНП РАН, уже 31,5% опрошенных предприятий считают, что не пострадали от санкций, в то время как в 2022 году таких предприятий было всего 18%. Кроме того, доля предприятий, планирующих запустить инвестиционные проекты в ближайшие один-два года, выросла в 2023 году до 40%, в сравнении с 26% в прошлом году.

Исследователи отмечают, что динамика оценок нехватки рабочей силы в РФ коррелирует с ростом и спадом экономики. В прошлом году минимальный уровень дефицита кадров был зафиксирован, что совпадает с увеличением безработицы. Однако в 2023 году ситуация резко изменилась, и теперь многие предприятия испытывают трудности с набором персонала.

Пытаясь решить проблему с кадрами, предприятия начинают пересматривать свой подход к найму, особенно в отношении специалистов HR-отделов. Согласно данным hh.ru, число вакансий для HR-специалистов в июне впервые превысило показатели прошлого года. В 2023 году среднее число таких вакансий составляло 19 тысяч в месяц, что значительно выше уровня 14 тысяч в 2022 году. Однако уровень конкуренции среди HR-специалистов снизился, так как число резюме на вакансию уменьшилось с 7,9 до 4,7.

Специалисты отмечают, что в сфере HR все большую роль начинают играть digital-навыки. Работодатели все чаще требуют от рекрутеров уверенного владения CRM-системами, аналитического мышления и навыков автоматизации HR-процессов. Некоторые вакансии уже указывают на необходимость знания ChatGPT для эффективной работы.

Таким образом, рекордный дефицит кадров ставит перед предприятиями РФ серьезные вызовы. Однако они готовы адаптироваться и пересматривать свои требования к найму, чтобы преодолеть эту проблему и обеспечить эффективное развитие своего бизнеса.