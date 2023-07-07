 

Илон Маск ведёт переговоры о покупке Telegram

07.07.2023, 9:33, Разное
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После успеха с Twitter американский предприниматель Илон Маск решил приобрести ещё один крупный проект – Telegram.

Американские СМИ сообщили, что он уже неделю ведёт переговоры с нынешними владельцами и разработчиками мессенджера.

Сам Маск не стал подтверждать или опровергать эту информацию, но заявил, что приобрёл много опыта, пока выводил Twitter на новый уровень, и теперь ощущает готовность взяться за новые проекты.

– Глава финотдела говорит, что мы практически образцовая соцсеть и много зарабатываем, – поделился бизнесмен. – Кстати, я передаю привет его предшественнику, который ныл, что всё плохо, постоянно занудствовал с какими-то цифрами и бумажками, и был за это всё вышвырнут без выходного пособия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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