Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально

Несмотря на уход из группы “Мираж”, Наталия Гулькина остается популярной, поскольку уже давно выступает сольно. У певицы множество поклонников, которые ждут ее выступления и полноценные концерты. Покинуть сцену 59-летняя артиста не может не только потому, что сцена – ее страсть. Дело в том, что на пенсию, которую получает певица, как она сама сказала в недавнем интервью, “прожить нереально”.

По словам Гулькиной, размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей. Как пишет “360”, материальное положение Наталии могло измениться благодаря званию заслуженной артистки. Но она ни у кого ничего не хочет просить, отмечает “Радио 1”. “Для этого (звания – Прим. ред.) нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции”, – рассказала артистка.

Кстати, в России можно уйти на пенсию пораньше. Для этого нужно принять участие в программе пенсионных накоплений, сообщает “Царьград”. Издание приводит слова пенсионного эксперта Сергея Власова. Он рассказал, что россиянин может вкладывать денежные средства в негосударственный пенсионный фонд, чтобы уйти на заслуженный отдых на несколько лет раньше.

Ранее Наталия Гулькина призналась, что составила завещание. Как отметила певица, она не хочет, чтобы ее дети “дрались за наследство”. Слова артистки приводили “Дни.ру”.