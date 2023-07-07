 

Больше, чем за весь прошлый год, — шведская таможня отчиталась о рекордных изъятиях наркотиков за текущее полугодие

07.07.2023, 8:33, Новости дня
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В Швеции в геометрической прогрессии растёт оборот наркотиков, передаёт телеканал SVT со ссылкой на данные таможенной службы скандинавской страны. За первое полугодие текущего года объёмы изъятых наркотических средств превысили суммарный конфискат за весь прошлый год. Наркотрафик настолько велик, что Швеция стала транзитным государством для контрабанды запрещённых веществ в другие европейские страны.


AP

Согласно последним статистическим данным Таможенной службы Швеции, за первые шесть месяцев текущего года в общей сложности властями было изъято более 4,5 тонн каннабиса, кокаина и амфетамина: объёмы изъятого каннабиса увеличились с 923 кг за аналогичный период прошлого года до 3182 кг в этом году, кокаина — с 59 до 862 кг и амфетамина — с 241 до 530 кг. Кроме того, объёмы изъятого героина также увеличились с 0,3 кг до 5,4 кг, пишет SVT.

Объёмы конфискованного каннабиса и кокаина уже больше, чем за весь прошлый год, когда было изъято соответственно 2285 и 822 кг. В этом году шведские таможенники произвели 14 отдельных изъятий общим объёмом более 100 кг, что вдвое превышает суммарный объём всего предыдущего года. По словам генерального директора шведской Таможенной службы Шарлотты Свенссон, настолько значительные по размеру партии наркотических веществ свидетельствуют об обширном характере контрабанды.

Сотрудники таможни отмечают, что в последнее время резко возросли объёмы изъятого кокаина. Только в порту Хельсингборга, крупнейшего в Швеции получателя рефрижераторных контейнеров из Южной Америки, до конца мая было изъято больше кокаина (867 кг), чем во всей Швеции за весь прошлый год. «Порт Хельсингборга стал входными воротами для наркотиков в Швецию, а также в другие европейские страны», — сетует Свенссон журналистам SVT.

Шведская таможня и полиция недавно предупредили, что североевропейское королевство превратилось в перевалочный пункт и транзитное государство для контрабанды наркотиков, в том числе кокаина, в другие скандинавские и европейские страны. Более того, Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон также неоднократно выражала обеспокоенность таким развитием событий. «Мы наблюдаем рост изъятий кокаина по всему ЕС, но рост изъятий в Швеции исключительный», — сказала Йоханссон после опубликованного в июне последнего годового отчёта Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), завершает SVT.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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