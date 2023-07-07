 

Правозащитники призвали США не поставлять кассетные снаряды Киеву

07.07.2023, 7:10, Новости дня
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Правозащитная организация Human Rights Watch призвала стороны украинского конфликта отказаться от использования кассетных снарядов, которые часто приводят к жертвам среди мирного населения, пишет The Guardian. При этом правозащитники просят США исключить такого рода боеприпасы из нового пакета военной помощи Киеву, о котором будет объявлено в ближайшее время, передаёт газета.

Human Rights Watch призвала Россию и Украину прекратить использование кассетных бомб и призвала США не поставлять такого рода боеприпасы Киеву, пишет The Guardian. Как поясняет издание, это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация Байдена готова включить кассетные снаряды в новый пакет военной помощи Киеву.

Как пишет газета, кассетные бомбы сконструированы таким образом, чтобы сдетонировать при ударе о землю, но они не всегда взрываются, создавая опасность для гражданского населения на долгие годы вперёд. Это оружие, впервые применённое во время второй мировой войны, было запрещено более чем 120 странами в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам. При этом Россия, Украина и США  отказались подписывать документ, отмечает издание.

Киев призвал членов конгресса США оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку кассетных бомб на Украину. Официальные лица США, в свою очередь,  заявляют, что кассетные бомбы были бы эффективны на Украине против российских войск, занимающих сильные оборонительные позиции.

Белый дом заявил в четверг, что вопрос о предоставлении кассетных боеприпасов Украине находится на стадии “активного рассмотрения”, а американские чиновники сообщили, что администрация, как ожидается, объявит о новом пакете оружейной помощи, который будет включать это оружие, в пятницу.

Правозащитная организация Human Rights Watch в опубликованном в четверг докладе призвала Россию и Украину немедленно прекратить применение «неизбирательного по своей сути» оружия.

Как сообщила организация, сославшись на интервью с более, чем сотней местных жителей, в прошлом году Украина выпустила ракеты с кассетными боеприпасами по контролируемым Россией районам в городе Изюм и его окрестностях, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. В результате украинских обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей и были ранены по меньшей мере 15 человек в Изюме, говорится в документе.

Передача кассетных бомб Украине неизбежно приведёт к длительным страданиям гражданского населения, сказала группа. Авторы доклада предупреждают, что применение кассетных боеприпасов в районах с гражданским населением делает нападение неизбирательным в нарушение международного гуманитарного права и, возможно, является военным преступлением.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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