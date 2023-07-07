Охотничья камера, снимающая енота, случайно зафиксировала пролетевший НЛО с 9 огнями

В лесу общины Каледон, Онтарио, Канада, охотничья камера включилась ночью, когда к ней подошел енот. И случайно засняла странный объект, который пролетел над поляной.

Хорошо видно, как девять огней, выстроенных в одну горизонтальную линию, появляются над травой и плавно поднимаются вверх, пролетая над камерой. Это произошло в ночь на 21 июня 2023 года. Любопытно, что заснятый енот никак не отреагировал на НЛО, как будто не видел и не слышал его.

Видео было прислано на американский уфологический сайт MUFON компанией Vickers, которой принадлежит данный участок леса. Они особо указали, что поблизости нет домов и каких-либо дорог, а также над этим лесным участком не проходит ни один маршрут для самолетов. Также было указано, что с той стороны, откуда появился НЛО, находятся очень высокие деревья, и таким образом этот объект не мог просто так “пролететь через них”.

Однако, как он тогда это сделал? Многие пользователи сети верят в то, что это был космический корабль пришельцев или их дрон-шпион. Другие считают, что это или какие-то махинации с видео или чей-то необычный беспилотник.