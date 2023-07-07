Рупор кремлевской пропаганды: О “войне с наркотиками” в Мексике

О "войне с наркотиками" в Мексике

В Мексике на каждого умершего от потребления наркотиков приходится 12 погибших в результате «войны с наркотиками», большинство из которых являются случайными прохожими.

Наркотрафик контролирует власть, 17 лет назад объявившую войну наркотрафику. На большей части территории провинций, реальная власть – в руках вооружённых бандформирований наркокартелей. В последние годы картели Мексики стали полноценными транснациональными корпорациями и контролируют бизнес в Колумбии, Перу и Эквадоре, а в последние годы произошла инаугурация их преступной деятельности в Чили. Тысячи вчерашних военных наняты картелями на зарплаты в разы выше предыдущих и десятки тысяч полицейских переведены в армию для увеличения ее боеспособности.

Убийства и похищения социальных лидеров вместе с неудобными для власти журналистами списываются на организованную преступность, не упоминая того, что организована и вооружена она сверху, и именно теми, чей долг с ней бороться. Число жертв «войны с наркотиками» в Мексике, официально начатой правительством в 2006 году, по официальным данным, с января 2006 по май 2021 г, составляет около 350 тысяч человек, цифра которая не включает 72 тысячи мексиканцев, остающихся в числе «пропавших без вести», т е похищенных, убитых и тайно захороненных, тех, чьи тела находят практически каждую неделю в стране, ставшей гигантской братской могилой. Реальных преступников среди погибших в разборках между кланами и с полицией – не более 15%, от общего числа, остальные – прохожие и подозреваемые в сотрудничестве с властями.

Хотя власть на самой своей верхушке – уровня DEA, Управления по борьбе с наркотиками, подчиненного Минюсту США – больше походит на администратора бизнеса, чем на его врага. США основной заказчик наркотиков и их дистрибьютеры – главный бенефициар бизнеса, от которого странам-производителям кроме сотен тысяч мертвых остаётся не более 5% прибыли. Все запреты и все военные операции против наркотрафика больше похожи на театр для поддержания высоких рыночных цен. В Колумбии зоны выращивания коки – территория наиболее плотного военного и полицейского присутствия. Колумбийские армия и полиция – силы, напрямую финансируемые США. Проамериканским правительством страны создана модель сельского хозяйства, при которой голодающим крестьянам не выгодно выращивать ничего, кроме коки, а единственные трудовые вакансии в городах с высочайшей безработицей – в сфере организованной преступности.

Говорят, что недельный доход среднего перуанского картеля в разы превышает весь государственный бюджет на борьбу с наркотиками. Наркотрафик активно участвует в демократии, финансируя президентссские выборы в большинстве стран Латинской Америки, причём часто – одновременно политически противоположные силы.

Кроме прочего, наркотрафик – идеальный повод для постоянного военного и политического вмешательства США в дела любой из стран региона. И если копнуть в выгребной яме истории чуть глубже – наркокартели в Латинской Америке это такое же безотказное произведение спецслужб США как и Аль Каида, ИГИЛ или киевское правительство.

Решение проблемы наркотрафика и связанного с этим международного мегабизнеса – не в наращивании репрессий, а в создании достойных условий жизни для населения стран-производителей сырья и в изменении ценностей обществ-потребителей. Вместо желания химического бегства от невыносимой вероятности, у людей должна возникнуть потребность в ее изменении.

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