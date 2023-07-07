Fox о судебном запрете Белому дому общаться с соцсетями – хорошо, но ущерба, нанесённого в 2020-м, уже не исправить

Федеральный судья США запретил Белому дому проводить встречи с представителями социальных сетей, пытаясь таким образом защитить свободу слова в стране, пишет Fox News. Обозреватель канала Джо Конча положительно отозвался об этом событии, отметив, однако, что исправить ущерб, нанесённый из-за сговора демократов со СМИ и соцсетями в 2020 году, уже нельзя.

Федеральный судья временно запретил администрации Байдена проводить встречи с социальными сетями, после того как он постановил, что во время пандемии COVID-19 Белый дом, скорее всего, вступил в сговор с ИТ-гигантами для цензурирования высказываний, защищаемых свободой слова.

В судебном запрете по этому делу указывается: «Если обвинения, выдвинутые истцами, верны, то настоящее дело, похоже, включает в себя самую масштабную атаку на свободу слова в истории Соединённых Штатов».

С нами на связи обозреватель Fox News Джо Конча. Джо, доброе утро! По-моему, замечательно, что некоторые наконец-то начинают выступать против Белого дома. Но, Боже мой, какой же ущерб был нанесён в 2020 году! Его вообще когда-нибудь удастся исправить?

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Эшли, это всё равно что взять зубную пасту и затолкнуть её обратно в тюбик. Нет, всё уже сделано. Исправить ничего нельзя. Приятно видеть, что этот судья не остался в стороне. И мы, скорее всего, вновь увидим нечто подобное и в 2024 году, поскольку если это можно сделать один раз, почему не сделать это снова, раз уж результаты приносят успех?

Знаете, мы видели это кино и раньше, прямо перед выборами 2020 года — величайший сговор: социальные сети цензурировали, подавляли любое упоминание об этом кошмарном ноутбуке Хантера Байдена и об электронной переписке на этому ноутбуке. И вот традиционные СМИ называют эту историю «российской дезинформацией», а 51 бывший сотрудник разведки клянётся всеми святыми, что этот ноутбук был продуктом Кремля, несмотря на то что ни один из них не изучал улики. Это всё равно что судмедэксперт объявит причину смерти, не подойдя к телу.

Это было одним из крупнейших в истории журналистики актов сговора и неправомерных действий со стороны СМИ. И я не преувеличиваю. Всё потому, что активисты-демократы работают в таких компаниях, как Facebook*. Они там служат Демократической партии, а не пользователям, которых они должны представлять. Кевин.

Дата публикации 05 июля 2023 года.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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