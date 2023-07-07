 

Кино – бесплатно: в Подмосковье покажут “Непослушник 2” и другие фильмы

07.07.2023, 1:48, Новости дня
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Сайт “Вести Подмосковья” напоминает об июльских мероприятиях для любителей фильмов. В летних кинотеатрах Московского региона пройдут показы кинокартин на любой вкус. Платить за сеансы ничего не нужно, вход свободный.

Проект “Кинопарк” уже несколько лет реализуется при поддержке Минкульта. В настоящее время оборудованы 24 площадки для трансляции фильмов в 25 городских округах. Афиша показов на второй летний месяц размещена на официальном портале. В программе могут быть изменения в связи с неподходящими погодными условиями.

Смотреть кино бесплатно и параллельно дышать свежим воздухом — значит совмещать приятное с полезным. В перечень фильмов, которые запланированы у организаторов, входят “Непослушник 2”, “Мой тигр”, “Отель “Белград”, “Я на перемотке!” и многое другое. График и другие тонкости сеансов отличаются в зависимости от конкретной площадки.

Сообщается, что на июль по плану выделено более 100 показов. Так что шансов посмотреть фильм бесплатно в рамках проекта довольно много.

Если же вы привыкли смотреть кино дома с чашечкой чая в руке или даже попкорном, обратите внимание на специальные подборки “Дни.ру”. Там вы наверняка найдете хороший фильм по душе. Как вариант — “Нестареющая классика для просмотра всей семьей”.


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