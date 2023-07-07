В полку молочных маникюров прибыло: особенности горячей новинки лета – лавандового латте

Молочный маникюр необязательно должен быть белым. Он может иметь разнообразные оттенки. Летом 2023 года в полку молочных маникюров прибыло. В моду вошел нейл-арт цвета латте с нотками лаванды. Это нежный и элегантный дизайн. В статье мы приведем несколько идей маникюра в оттенках лавандового латте.

Нежный светло-лавандовый

Если вы не поклонница слишком насыщенных тонов лака, то покрасьте ногти в светло-лавандовый цвет. Он придаст вашему образу больше яркости, не перегружая стиль избытком красок. Этот тон похож на классический молочный, но содержит легкие розоватые и сиреневые нотки.

Классический лавандовый

Классический лавандовый цвет средней яркости не всегда нуждается в дополнениях. Это самодостаточный оттенок, который красив сам по себе. Поэтому вы можете создать однотонный маникюр цвета лавандового латте. Чтобы он выглядел более привлекательно, используйте глянцевый лак. Этот цвет универсален, его можно сочетать с разной одеждой и украшениями.

Френч с лавандовыми кончиками

Френч – вневременной дизайн, с которым вы никогда не ошибетесь. Всегда полезно иметь разнообразные идеи французского маникюра, чтобы дополнить классический стиль. Например, вы можете покрасить кончики ногтей в светло-сиреневый или лавандовый цвет. У вас получится ненавязчивый и элегантный нейл-арт. Его можно легко создать самостоятельно с помощью трафаретов или маникюрной ленты.

Хромированные оттенки

Пастельные тона не исключают блеска. Вы можете выбрать металлизированный лак цвета нежного лавандового латте. Такой маникюр не нуждается в дополнениях, так как выглядит нарядно и торжественно.

Если у вас нет под рукой сиреневой эмали с металлическим блеском, то сначала покройте ногти обычным гель-лаком лавандового цвета. Затем нанесите поверх него белую хромированную пудру для маникюра. Это поможет получить молочный оттенок с эффектом мерцания.

Лавандовые и кремовые завитки

Поверхность напитка латте иногда украшают завитками. Это искусство известно под названием “латте-арт”. Вы можете использовать эту идею и создать похожие узоры на ногтях.

Нанесите на ногти молочно-белую основу. Затем создайте завитки лавандового цвета. Чтобы передать эстетику напитка латте, добавьте несколько узоров в кофейных тонах.

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Вы можете сделать этот маникюр как глянцевым, так и матовым. В любом случае он будет выглядеть очень привлекательно.

Лавандово-белые узоры

Эта идея маникюра, как и предыдущая, вдохновлена рисунками “латте-арт”. Чтобы создать такой образ, выбирайте белую, пастельную или светло-сиреневую основу. Затем нанесите на нее волнистые узоры насыщенного лавандового цвета.

Для создания волн вы можете использовать дополнительные тона, например, ярко-синие или фиолетовые. Этот дизайн можно создать самостоятельно, так как он не требует высокой точности. Вы можете рисовать волны любой формы и толщины.

Растительный дизайн

Вы можете дополнить лавандовый маникюр растительным дизайном на акцентных ногтях. Для этого вам понадобится тонкая кисточка. Нарисуйте с ее помощью веточки лаванды на молочном фоне. Для большей реалистичности дополните рисунок изображением листьев и зеленой травы. Остальные ногти покройте лаком светлого или насыщенного лавандового цвета.

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В стиле омбре

Вам необязательно придерживаться одного цвета в маникюре. Стиль омбре предполагает плавный переход одного цвета в другой. Это создает привлекательный эффект градиента.

Поиграйте с другими пастельными оттенками, такими как розовый, желтый или светло-синий, чтобы дополнить лавандовый. Стиль омбре особенно красиво смотрится на длинных ногтях, так как на них есть много места для перехода цветов.

Полупрозрачный градиент

Маникюр на фото выше является вариантом лавандового омбре. Но в нем используются очень нежные полупрозрачные тона, которые плавно переходят друг в друга. Эта идея подходит не только для длинных, но и для коротких ногтей. Чтобы придать дизайну больше привлекательности, используйте пастельные лаки с крошечными мерцающими частицами.

Абстрактный рисунок

Этим летом будет очень популярен маникюр с негативным пространством. Так называется часть ногтя, которая покрыта прозрачным лаком или совсем не закрашена. Сочетайте эту идею с абстрактными рисунками лавандового цвета. Чтобы подчеркнуть этот дизайн, нанесите сверху блестящий прозрачный лак.

Заключение

Маникюр цвета лавандового латте идеально подходит для лета. Он напоминает нам о нежных цветах и гармонирует с легкой одеждой светлых оттенков, которую мы обычно носим в жаркие дни.