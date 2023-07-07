 

Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

07.07.2023, 0:27, Новости дня
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У жителей и гостей российской столицы есть уникальная возможность познакомиться с архитектурой города, наслаждаясь прогулкой по Москве-реке на современных, комфортабельных электрических судах. Первый маршрут власти запустили более двух недель назад.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, с момента запуска новым речным электротранспортом воспользовались более 22 тысяч пассажиров. Он добавил, что суда отличаются панорамным остеклением, что очень удобно для изучения города.

“Восемь экологичных речных судов курсируют между причалами “Киевский” и “Сердце Столицы”, – подчеркнул Сергей Собянин.

Для удобства пассажиров промежуточные остановки речного транспорта предусмотрены около городских достопримечательностей, которые, по словам главы столичного региона, находятся в шаговой доступности от причалов.

Также мэр Москвы обратил внимание, что остановки электросудов являются комфортными и с точки зрения функционала. От них удобно добираться до важных объектов инфраструктуры.

Сергей Собянин уточнил в своем телеграмм-канале, что речной электротранспорт полностью интегрирован в систему столичного транспорта. Для оплаты проезда москвичи могут воспользоваться картами “Тройка”, банковскими картами или биометрией.


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