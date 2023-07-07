 

Экстравагантная и загадочная Жанна Агузарова празднует 61-й день рождения

07.07.2023, 0:00, Разное
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Жанна Агузарова – одна из самых эпатажных и загадочных звёзд российской эстрады. В честь её дня рождения расскажем, почему в начале музыкальной карьеры ей приходилось выступать под выдуманным именем.

Жанна Агузарова родилась 7 июля в 1962 году. В начале 80-х годов будущая звезда попала в круг столичной богемы, однако представилась там выдуманным именем – Иванной Андерс. Певица говорила, что она дочь шведских дипломатов. По словам Жанны Агузаровой, такая ситуация сложилась из-за отсутствия собственного паспорта, поэтому ей пришлось пользоваться поддельным.

Интересно, что именно под псевдонимом «Иванна Андерс» Жанна Агузарова начала своё сотрудничество с группой «Браво» и получила первое признание слушателей. К слову, из-за недостоверной информации, связанной с её именем, звезда была арестована. Жанне Агузаровой пришлось на некоторое время прервать музыкальную карьеру. Однако трудности не сломили певицу, и после незапланированной паузы она вернулась, сначала снова в группу «Браво», а после начала сольную карьеру.

Этим летом Жанна Агузарова отмечает свой 61-й день рождения. В основном ведёт затворнический образ жизни, на светских мероприятиях появляется выборочно.


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