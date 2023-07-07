Грозы остудят выходные

Приближающийся с запада холодный атмосферный фронт сегодня начнет грозовую атаку на регионы центрально-европейской части России, а завтра на его волне раскрутится циклон, с центром над Верхней Волгой.

Атмосферный вихрь сохранит в ЦФО неустойчивую погоду с локальными ливнями и грозами, и начнёт постепенно понижать температуру.

В выходные циклон будет медленно смещаться в востоку, продолжая вызывать короткие дожди и очаговые грозы. Постепенно его влияние ослабеет, осадков станет меньше, на значительно улучшения ждать не стоит.

Тем не менее, в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, с небольшими дождями.

8-9 июля в Москве и Ярославле днем до +23 градусов днем, в ночные часы не ниже 15 тепла. В Санкт-Петербурге будет значительно холоднее – в дневные часы +20 … +16, ночью температура будет отпускаться до 10 градусов тепла.

Атмосферное давление в выходные 747-744 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

На следующей неделе характер погоды не измениться, однако температура воздуха продолжит снижаться. По прогнозам метеорологов, «летняя» погода вернется только к следующим выходным.

Самым жарким 8 июля в Рыбинске было в 1972 году: +33,7 градуса, а в этот день 1950 года в городе было холодно – всего +6,4.