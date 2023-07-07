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Праздник День семьи, любви и верности в Рыбинске

07.07.2023, 12:12, Афиша
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В субботу, 8 июля, наш город со всей страной отметит День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Основные культурные мероприятия в Рыбинске будут организованы в Волжском парке, Рыбинском музее-заповеднике и Заволжье.

Открытие праздника на балюстраде состоится в 18:00. Для рыбинцев выступят творческие коллективы ДК «Вымпел». В программе вокальные номера, выступления чтецов, танцы.

В 21:00 начнётся семейный кинопоказ под открытым небом.

Рыбинский музей-заповедник 8 июля приглашает рыбинцев на квиз «Папа, мама, я и мы!». Юные исследователи с помощью родителей найдут ответы в музейных экспозициях. Пройдут сложный маршрут и познакомятся с известными рыбинскими фамилиями конца XIX — начала ХХ века.
Начало мероприятия в 11:00.

Интересная развлекательная программа подготовлена для жителей Заволжья. На улице Стаханова будут проходить спортивные эстафеты, прикладные мастер-классы, концерт и пенная дискотека. Время проведения праздника с 11:00 до 14:00.

По традиции 8 июля пользуется большой популярностью у молодожёнов. В этот день планируют связать себя узами брака 19 рыбинских пар.




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