Мнение: Почему доллар стоит 93 рубля

По многочисленным просьбам радиослушателей рассказываю про доллар, который летом стоил 55 рублей, а сегодня — уже 93 рубля.

Первое. Если прочтёте, как кто-то всерьёз пишет, будто «рубль просел на 60%», спокойно листайте дальше. Это грязный журналистский приём, так как выбрать яркий ракурс для пропаганды можно всегда. К примеру, можно написать, что в марте 2022 доллар стоил 115 рублей, а сейчас рубль серьёзно укрепился — и это тоже будет технически верно. Также можно вспомнить, что доллар стоил 80 рублей в декабре 2014 (ссылка), и сделать из этого вывод, что за эти 9 лет рубль ослабевал к доллару всего лишь по 1,5% в год.

Всё это, разумеется, чушь, сбор вишенок и подгонка фактов под нужные журналисту выводы. Объективная картина примерно следующая. После валютного кризиса конца 2014 рубль прогуливался по коридору 55-80. В 2022 мы вынуждены были начать СВО, и США провели заранее заготовленную атаку на нашу финансовую систему. Рубль просел в моменте примерно до 115 рублей, но ЦБ удержал позиции, ожидаемого «рубль за 200» не случилось. Дальше по ряду объективных причин рубль временно укрепился до 50-60 рублей, и финансовые власти России длительное время позволяли рублю быть излишне крепким, так как для борьбы с санкциями нам был нужен дешёвый импорт.

Спасибо российскому бизнесу, за 2022 проблема импорта была в целом решена — бизнес наладил альтернативные цепочки поставок, многое импортозаместил, многое перехватил из ослабших от страха рук иностранцев. Поэтому, когда рубль в 2023 начал по естественным причинам слабнуть, экономический блок скрестил руки на груди и удовлетворённо наблюдал, как рубль двигается к границе в 90 рублей.

Вот это уже более-менее полная картина, хоть и без деталей.

Теперь о том, почему доллар стоит сейчас 93 рубля, и чего нам следует ждать дальше.

1. Бюджету нужны деньги. США ведёт против России прокси-войну, мы бьёмся и на физическом украинском фронте, и на экономических фронтах. Чем слабее рубль, тем больше доходов у бюджета. При этом если увеличение налогов и отмену льгот народ встречает яростным рёвом, то к изменению курса рубля все уже привыкли, на него мало кто реагирует: тем более что цифры на табло не являются особенно пугающими.

2. Почему доллар пересёк черту в 90 рублей конкретно сейчас, а не две недели назад, например, мне неинтересно. Может, выпустили в валюту очередного иностранца, может, кто-то большие выплаты в валюте провёл. Навряд ли дело в мятеже, так как мятеж уже провалился и стал историей, но и этот вариант я не сбрасываю со счетов. Копаться в текущих мелочах так же бессмысленно, как выяснять, почему конкретно сейчас в Петербурге +20 градусов тепла, а не пятью градусами выше или ниже. Циклоны и антициклоны — это развлечения для синоптиков. Мне вполне достаточно знать, что на календаре июль, а в июле тёплая погода является нормой.

3. Значительная доля нашей экономики ориентирована на экспорт. Для экспорта дешёвый рубль выгоден: тратим внутри страны дешёвые рубли, продаём за рубеж за дорогие доллары. Или, точнее, за юани, что для США обидно, но применительно к теме статьи — одно и то же.

Что выгодно экспортёрам, выгодно и России, так как они, во-первых, платят со сверхдоходов сверхналоги в бюджет, а во-вторых, являются одним из столпов экономики. Поддержка экономики всегда является одним из приоритетов, а сейчас она особенно важна, так как мы, повторюсь, воюем против страшного противника, США.

4. Из-за дешёвого рубля часть населения будет ходить с айфонами предыдущей модели, также многие будут вынуждены отдыхать в Турции в отеле три звёздочки, а не четыре. Неприятно, но со стратегической точки зрения неважно, так как подобные расходы — полностью потерянные для страны деньги. Любители статусного потребления — импортных товаров и зарубежных отпусков — сейчас имеют третьестепенное значение. Большая часть россиян отлично понимает, что время военное, не до жиру. Ворчание меньшей части политики будут игнорировать.

5. Задачу импортозамещения никто не отменял. А чтобы импортозамещение шло с нормальной скоростью, надо огородить новые заводы от импорта, так как на время становления отраслей отечественные товары будут хуже и дороже. Допустим, русский хвосторез стоит 6000 рублей, а китайский — 100 долларов. Если курс доллара — 55 рублей, то китайский хвосторез дешевле русского (5500). Конкурировать невозможно, так как в Китае производство уже отлажено, детские проблемы качества решены, с маркетингом и техподдержкой всё в порядке. Если же курс доллара — 90 рублей, картина иная. Наш хвосторез стоит 6000 рублей, китайский — 9000 рублей. Можно побороться.

6. Некоторые говорят, что сильный рубль нужен, чтобы покупать за рубежом станки и прочее оборудование. Рассуждение понятно, но обычно неверно. При слабом рубле высокая цена станков с лихвой компенсируется более высокой рентабельностью. Да, купить станок за 5,5 млн рублей приятнее, чем купить такой же станок за 9 млн рублей. Однако в первом случае ваш станок будет делать хвосторезы в убыток, а во втором случае — приносить вам прибыль. Поэтому второй вариант обычно лучше.

Для зануд — картина очень упрощённая, везде ситуация разная. Однако в среднем слабый рубль выгоден производителям, это медицинский факт.

7. Отечественное производство нужно не только из соображений безопасности. Это ещё и налоги, и рабочие места. А дополнительные рабочие места — это борьба между предприятиями за кадры, в ходе которой зарплаты повышаются. Китай стал первой экономикой мира именно таким способом. Одно из последствий экономического роста, в основе которого лежал в том числе и слабый юань — зарплаты в Китае выросли в десятки раз.

8. Альтернативный вариант защиты отечественных производителей — пошлины. Ставим, допустим, пошлину на импортные ухокруты в 100%, и проблемы нет даже при сильном рубле: наш ухокрут стоит 6 тысяч рублей, китайский — 11 тысяч.

Однако Китай сейчас — слишком важный наш союзник, если вы понимаете, о чём я. С дипломатической точки зрения будет сложно объяснить китайским товарищам, что пошлины — это нормально, и что они не должны обижаться на заградительные барьеры для их продукции.

Слабый рубль в этом плане гораздо удобнее. Китайские хвосторезы стали слишком дорогими для российского рынка? Ах, какая незадача! Но Россия тут ни при чём — это проклятые американцы своими санкциями наш рубль просадили.

Кстати, крупные страны постоянно возмущаются тем, что их торговые партнёры искусственно ослабляют свою валюту. Потому что ослабление национальной валюты — стандартный способ дать отечественному производителю несправедливое преимущество на внутреннем и на внешнем рынках.

9. Разумеется, у всего есть предел. Если ослабить рубль слишком сильно, то вместо поддержки внутреннее производства мы получим сильную инфляцию и прочие негативные последствия. Тогда никакого импортозамещения не получится, экономика будет страдать напрасно. Существует оптимальная зона, в которой рубль достаточно слаб, чтобы производителям было хорошо, но при этом достаточно стабилен, чтобы не создавать дополнительных рисков и издержек.

На эту оптимальную зону влиятельные вельможи периодически показывают пальцем, чтобы деловому сообществу было проще строить планы. Конкретно сейчас мне кажется разумным ориентироваться на реплику Андрея Белоусова, который обозначил 15 июня комфортный курс рубля — 80-90 рублей за доллар (ссылка). Крепче 80 рублей невыгодно, слабее 90 рублей опасно и некомфортно. Следовательно, можно предположить, что ЦБ сейчас даст паникёрам время успокоиться, а потом будет хворостиной загонять рубль именно в этот коридор.

10. На всякий случай. Я не знаю, какой будет курс доллара завтра или через месяц. Если бы я знал, я бы взял в банке кучу денег, и сделал бы на бирже ставку с плечом, и заработал бы на этом целое состояние. Но я не знаю, и никто не знает. Поэтому, пожалуйста, не используйте мой пост для гадания на долларе: если вы захотите купить валюту или продать валюту, делайте это на свой страх и риск, выстраивая операции таким образом, чтобы вы были в порядке при любом сценарии.

Я уже пару лет как пишу, что шансы на ослабление рубля велики, и потому ни банковские депозиты, ни облигации не являются надёжным средством сохранения средств. Даже если партия печатного станка окончательно проиграла, в чём я не уверен, есть ещё, например, план Кудрина по масштабному впрыску денег в экономику, по исполинским вложениям в инфраструктуру. Рублёвые активы — акции, недвижимость, всякое разное рублёвое — да, наш выбор. Рубли в виде хрустящих бумажек и банковских счетов? Лично я предпочитаю не рисковать.

Впрочем, тут в одном абзаце ничего не расскажешь. У меня сегодня про рублёвые инвестиции будет пост в Школе Капитализма, на несколько страниц, и то там придётся пробегаться по верхам. Так что просто повторю ещё раз: я свою блогерскую точку зрения изложил, а дальше действуйте на свой страх и риск. Хотите, чтобы кто-нибудь сказал вам конкретно, сколько будет стоить доллар через полгода? Идите к гадалке, к магу или к экстрасенсу: точные и простые ответы только там.