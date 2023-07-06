 

Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств

06.07.2023, 23:06, Новости дня
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Сейчас у каждого есть возможность повлиять на будущее страны, уберечь ее множества кровавых преступлений, к которым призывают бесчеловечные люди. Николай Басков, Светлана Немоляева и другие звезды объединились, чтобы не дать свершиться вселенскому злу, о котором нельзя молчать никому.

Сейчас депутаты рассматривают законопроект, где предлагается разрешить региональным чиновникам убивать бездомных животных, используя при этом государственные деньги. В первом чтении он уже принят, и если сейчас не остановить эту катастрофу, то русская земля зальется кровью несчастных собак и кошек. Николай Басков и Светлана Немоляева с командой зоозащитников настаивают на спасении животных.

Они понимают, что четвероногих друзей нужно забирать с улицы в приюты и семьи, а массовые убийства напрочь перечеркнут традиционные ценности народа — гуманизм, милосердие и сострадание. Активисты, в числе которых Николай Басков и Светлана Немоляева, просят всех подписать петицию против законопроекта — вот она.

Пожалейте животных! Это последний шанс! Только общими усилиями можно остановить жестокость. Николай Басков и Светлана Немоляева обратились за помощью к президенту. Присоединяйтесь и подпишите петицию во имя всего святого, добро обязательно зачтется.


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