 

Ядерное топливо можно изготавливать более безопасным методом

06.07.2023, 23:00, Разное
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Ученые ГЕОХИ (Государственного университета очистки химических источников) представили новую концепцию, предлагающую более безопасный метод производства ядерного топлива в будущем. Этот подход может значительно уменьшить потенциал негативных последствий, связанных с использованием ядерной энергии.

Традиционные методы производства, такие как обогащение урана и переработка ядерных отходов, имеют множество проблем, которые в итоге угрожают нашей безопасности и окружающей среде. Прежде всего обогащение урана требует больших энергетических затрат и является опасным процессом, который может привести к несчастным случаям и даже использованию урана для военных целей. Переработка ядерных отходов также сопровождается высокими затратами и созданием опасных продуктов, которые требуют долгосрочного хранения.

Однако новый метод, разработанный учеными ГЕОХИ, основан на использовании технологии геохимической очистки, которая предлагает безопасный и экологически чистый способ получения ядерного топлива. Процесс заключается в использовании специальных реагентов и методов, чтобы извлечь редкие изотопы из природных минералов, а не из урановых руд или переработанных отходов.


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