Скотт Риттер – НАТО превратилось в сборище перепуганных наций

Предстоящая встреча Североатлантического альянса в Вильнюсе подтвердит, что организация находится в отчаянном положении. Европейские члены организации осознают, что её идеалы устарели, но они не видят альтернативы и поэтому продолжают идти на обострение украинского конфликта, заявил в интервью YouTube-каналу Garland Nixon бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Если бы речь шла об игре в шахматы, то это (украинский конфликт. — ИноТВ) бы уже завершилось. Три хода — конец игры. Вы правы на сто процентов. Я опасаюсь, что НАТО может сказать: «Мы больше не играем в шахматы», и попытаться сделать…

Потому что они в отчаянии. Давайте проясним, что находится на кону: выживание НАТО, жизнеспособность НАТО. (Необходимость доказать, что. — ИноТВ) НАТО — это жизнеспособная организация, идущая вперёд.

Не стоит также забывать, что происходит на этой неделе. Во Франции продолжаются серьёзные беспорядки. А Франция с её взятием Бастилии в июле, кажется, 1789 года должна считаться родиной современной демократии. Я имею в виду народ, свободу, равенство и прочие хорошие вещи.



Франция — член НАТО, поддерживающий гражданский контроль над вооружёнными силами. Они никогда не допускали мысли о поддержке государственного переворота в демократическом обществе. Сейчас во Франции говорят о государственном перевороте. Я не думаю, что он произойдёт, но всё стало настолько плохо, что люди заявляют: возможно, военным пора вмешаться.



Европа раздавлена. Европа сломана. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. Я ставлю не против Франции, а на неё. Я приезжал в Париж. Я бывал во Франции, много путешествовал. Я работал с французами и уважаю их. Я хочу, чтобы с Францией случалось только хорошее. Но мои желания и то, что происходит, — две большие разницы.

С Францией происходят плохие вещи. И с Европой происходят плохие вещи. Германия находится в процессе деиндустриализации. И это говорю не я, а крупный немецкий аналитический центр: «Боже, дела пошли так плохо, что у нас действительно происходит деиндустриализация!». Германия, которая была промышленным центром Европы, деиндустриализируется.

Фактически Европа разваливается на части. А Европа — это основа НАТО, и именно она делает НАТО тем, чем оно является. И поэтому мы должны реалистично оценивать ожидания НАТО. Эти страны последние 70—80 лет следовали идее, идеалу, который больше нежизнеспособен. И как от этого уйти, особенно с учётом того, что никто не определил альтернативу?

Европа сейчас напугана. Они не знают, каково их будущее, и НАТО — единственное, что им известно. И поэтому этот саммит НАТО (в Вильнюсе. — ИноТВ) станет сборищем перепуганных наций, отчаянно ждущих чуда, способного изменить их судьбу, поэтому они ставят всё на украинскую лошадь. Но украинская лошадь упала на последних кругах и лежит на поле с тремя переломанными ногами. Она не победит.

Дата публикации 06 июля 2023 года.

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