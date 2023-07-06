Мнение: Идеал социальной жизни, исправится ли Голливуд и проблема с рекрутами у Пентагона

1. Дзен-канал Терем-теремок пишет про европейско-американский идеал общественной жизни, основанный на высоком уровне социального взаимодействия и взаимопомощи – но без выхода за рамки обыкновенного, естественного для человека капитализма. К сожалению, из-за вредительской деятельности «культурных» марксистов этот идеал стремительно уходит в прошлое, как в Европе, так и в США. За ссылку спасибо профессору Александру Скоробогатову (ссылка):



Из книги Малкольма Гладуэлла “Гении и аутсайдеры. Почему одним всё, а другим ничего”:

В самом конце XIX века итальянские эмигранты основали в Пенсильвании городок Розето, который в конце 1950-х годов привлек внимание одного американского врача удивительным феноменом – ни у одного пациента из города моложе 65 лет не было зафиксировано заболеваний сердца, что явно выбивалось в кардинально лучшую сторону из общей медицинской статистики по стране. Ни один житель Розето моложе 55 лет не умер от инфаркта и не имел никаких сердечных заболеваний. Среди людей старше 65 лет смертность от болезней сердца составляла половину от средних показателей по стране. Смертность от всех других причин была на 30-35 % ниже, чем, по идее, должна была бы быть.

Доктор Вульф позвал на помощь своего друга, социолога из Оклахомы Джона Бруна. Вот что он вспоминает: “Я нанял студентов-медиков и аспирантов-социологов в качестве интервьюеров, и мы ходили из дома в дом, опрашивая всех людей старше двадцати одного года. Ни самоубийств, ни алкоголизма, ни наркотической зависимости и крайне мало преступлений. У них не было ни одного человека на пособии. Тогда мы стали искать кого-нибудь с язвой желудка. Ни одного случая. Местные жители умирали от старости. Вот так вот”.

Постепенно Вульф пришел к выводу, что секрет Розето был не в диете и не спорте, не в генах и не в благоприятной для жизни местности. Разгадка тайны крылась в самом городе. Бродя по нему и общаясь с его жителями, Вульф и Брун начали замечать отпечаток, который история наложила на Розето. Они наблюдали, как розетонцы ходят в гости, болтают по-итальянски на улицах и готовят угощение друг для друга. Познакомились с огромными кланами, составляющими социальную структуру города. Видели, как под одной крышей живут три поколения и каким уважением пользуются пожилые люди. Посетили мессу и прочувствовали, как церковь успокаивает и сплачивает собравшихся в ней людей. Насчитали 22 общественные организации в городке с населением в 2000 человек. Прониклись царившим здесь духом равноправия: богатые не выставляли напоказ свое богатство и помогали менее удачливым справляться с невзгодами.

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Розето, как видим, выделялся на фоне среднего американского города повышенной социализацией его жителей. Но, в принципе, в описании его жизни мы видим все основные черты, свойственные европейской цивилизации. Черты, которые можно легко обнаружить в сотнях других небольших американских городках, где и сосредоточена основная масса белого христианского населения США. Черты эти следующие:

А. Реальное христианство, т.е. выражающееся в активной религиозности.

Б. Семейственность, прочный институт семьи, родители, умеющие воспитывать детей.

В. Сложно структурированное гражданское общество – огромное количество самых разных общественных организаций, от небольших местных клубов до ассоциаций федерального масштаба.

2. Культура Запада, некогда великая, продолжает стремительно деградировать. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Мы вот тут не в курсе, ув. друзья, а в передовом мире продолжают снимать передовое кино, и у передового кино проблемы.

Сразу две крутые киноновинки, на которые возлагались надежды, походу проваливаются. Во-первых, супергеройский комикс «Флэш», в котором главную роль исполняет замечательное передовое актёр, отзывающееся на «они» и обвиняемое в передовых правонарушениях вроде приставания к несовершеннолетним девочкам. Во-вторых, пиксаровский детский мультфильм «Элементали», в котором впервые появляется передовое небинарное персонаж и весь сюжет посвящён равенству и разнообразию.

Оба пролетают, причём, похоже, с треском — и это после того, как жестокий мир уже отказался смотреть передовое прочтение диснеевской Русалочки, в котором Русалочка некоторым образом негритянка.

…Самое забавное тут вот в чём. Злорадно хихикающие западные консерваторы потирают руки и спрашивают патетически «Интересно, сколько ещё должно фильмов провалиться, чтобы они (в смысле передовые кинематографисты) поняли и оставили детей в покое?»

Ответ очевиден: сколько угодно. В современном мире руководители инвестиционных фондов зарабатывают не на удачных инвестициях, а процент от своих клиентов. Крупные же медийные конгломераты — зарабатывают не на удачных новых фильмах, а на бесконечной торговле хорошими старыми. Правообладатели, если угодно, побеждают в них предпринимателей.

С таких стабильных прибылей можно платить «налог на передовитость» и издеваться над публикой практически бесконечно долго.

Поэтому западные консерваторы, надеющиеся на скорое возвращение нормальных сказок — дождутся только бородатой золушки и крупной гавайской дюймовочки плюс сайз.

Американскому и европейскому кино не позавидуешь. Киноиндустрия как таковая и так на спаде — видеоигры с каждым годом забирают у неё всё большую долю внимания публики. Повесточка, заставляющая портить фильмы срамом, цветностью, соей, зеленью и бодипозитивом, ускоряет этот спад многократно. Плохие новости для Запада, хорошие новости для России. Фильмы были важной составляющей мягкой силы наших врагов. Теперь у Запада стало значительно меньше возможностей нам вредить.

3. Как отражение общего кризиса американского общества, в США продолжается кризис с набором рекрутов в армию. Призыва в США нет, набор добровольный. Однако молодые американцы не хотят служить даже за те сравнительно большие деньги и карьерную перспективу, которые им предлагают (ссылка).

Армия США по итогам прошлого фискального года не смогла набрать 15 тысяч новобранцев из запланированных 65 тысяч. По итогам этого года недобор составит около 10 тысяч. Столько же, 10 тысяч (из 27), не получается в этом году набрать у ВВС – самой элитной отрасли американских вооружённых сил.

Вероятно, желающие вступить в ряды американских ВС всё же имеются среди бедных слоёв населения, чтобы таким образом заработать и выбраться из нищеты. Проблема в том, что молодые американцы в среднем имеют плохое здоровье и плохую физическую форму. Не так давно стандарты годности к службе были понижены, но даже после этого годными по состоянию здоровья оказались только 23% американцев в возрасте от 17 до 24 лет. Около 70% потенциальных рекрутов были отсеяны из-за таких причин, как ожирение, наркотическая зависимость и плохие показатели по психологическим тестам.

Поскольку с юной частью молодой поросли дела обстоят неважно, было принято решение повышать верхнюю границу возраста для приёма в ВС. Во флоте максимальный возраст недавно подняли с 39 до 41 года. Но это не помогло полностью решить проблему: дефицит рекрутов оценивается в 6 тысяч (из 38), что несколько лучше, чем у армии и авиации, но и только.