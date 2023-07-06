Язык наших предков был схож с нашим

Язык неандертальцев, представителей древнейшей группы Homo sapiens, считается одной из самых интересных тем современной антропологии и лингвистики. Хотя нам осталось немного данных о языке неандертальцев, достаточно обнаруженных останков и артефактов населения палеолита, чтобы делать определенные выводы о речевых способностях этих древних людей.

Исследования показывают, что неандертальцы могли производить звуки, а их телосложение указывает на наличие особых органов речи, таких как кость гиала и гортанного сакона. Анализ структуры голосовых связок и черепа также указывает на возможность использования сложных звуков в произношении.

Однако, хотя было обнаружено множество останков и артефактов, свидетельствующих об использовании языка неандертальцами, они слишком скудны, чтобы полностью воссоздать или понять их язык. Большинство попыток интерпретировать их коммуникативные возможности основаны на сравнении современных групп охотников-собирателей.