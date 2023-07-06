Guardian – Байден наращивает усилия по обеспечению членства Швеции в НАТО

Джо Байден заявил шведскому премьеру Ульфу Кристерссону, что «с нетерпением ждёт» одобрения заявки Стокгольма на членство в НАТО, пишет The Guardian. Между тем, как отмечает издание, это заявление главы Белого дома прозвучало на фоне сомнений в том, что Турция согласится ратифицировать заявку Швеции до ключевого саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.



AP

В преддверии ключевого саммита в Вильнюсе президент США Джо Байден наращивает усилия по обеспечению членства Швеции в НАТО, пишет The Guardian.

Байден заявил шведскому премьеру Ульфу Кристерссону, что он «с нетерпением ждёт» окончательного одобрения застопорившейся заявки Стокгольма на членство в альянсе. Это заявление прозвучало на фоне сомнений в том, что Турция согласится одобрить заявку Швеции к намеченному на следующую неделю саммиту блока.



Выступая в Овальном кабинете, Байден также заявил, что «полностью и всецело поддерживает членство Швеции в НАТО».

Кристерссон поблагодарил американского лидера за сохранение «трансатлантического единства» после ввода российских войск на Украину и высоко оценил «решительную поддержку» Байденом заявки Швеции на вступление в НАТО, которую пока не одобрили Турция и Венгрия.



После встречи с президентом США Кристерссон заявил, что они с Байденом сошлись во мнении: «встреча в Вильнюсе через неделю, безусловно, является подходящим временем для вступления Швеции, но только Турция может принимать решения Турции».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не сообщила, планирует ли Байден перед саммитом напрямую связаться со своими коллегами из Турции и Венгрии.



Однако она заявила, что глава Белого дома «был весьма непоколебимым» в необходимости одобрить заявку Стокгольма.

«Швеция — сильный и способный партнёр в области обороны, разделяющий ценности НАТО», — добавила она.

Западные официальные лица надеялись официально приветствовать Швецию в блоке ещё до саммита в Вильнюсе, говорится в статье.



Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разочаровал западных лидеров, связав одобрение заявки Швеции с его требованиями к Стокгольму разобраться с находящимися на шведской территории членами оппозиционных курдских движений, таких как Рабочая партия Курдистана (РПК), которую Турция называет террористической группировкой.



Швеция заявляет, что выполнила эти требования, но недавно возник ещё один очаг напряжённости: произошло это после акции протеста, которая была устроена возле мечети в шведской столице и в ходе которой иракец поджёг страницы Корана, напоминает The Guardian.

Во вторник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил против того, чтобы делать саммит НАТО крайним сроком, заявив: «Мы никогда не поддерживаем использование крайних сроков в качестве метода».



В среду госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к Фидану, призвав Турцию поддержать Швецию, пишет издание со ссылкой на заявление Госдепартамента.



«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию поддержать сейчас вступление Швеции в альянс», — говорится в сообщении.



Венгрия заявила, что будет следовать примеру Турции в этом спорном вопросе.

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