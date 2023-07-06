 

Рупор кремлевской пропаганды: “Конкретизированное наказание”

06.07.2023, 21:15, Разное
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Новости демократии и права на мирный протест.

"Конкретизированное наказание"

Продолжающиеся протесты во Франции вынудили правительство страны рассмотреть все возможные меры и способы воздействия на население, дабы исключить возможное распространение протестной волны по всей стране.

По этой причине, Макрон уже заявил, что согласно внесённым изменениям в законодательстве, к семьям молодых людей, которые принимали участие в протестах, будет применяться финансовое наказание и ряд ограничительных мер. По словам французского президента: «Каждый участник несанкционированного протеста должен понести наказание. Поэтому принято решение, что помимо протестанта, штрафами будут облагаться также все его члены семьи, которые являются близкими родственниками. Помимо этого, все на кого будет наложено финансовое наказание, будут лишены определённых прав, таких как управление транспортным средством, выезда за пределы Франции на определённый срок».

Кроме того, «лидер свободолюбивой Франции» добавил, что в случае, если в семье имеется несовершеннолетний ребёнок, будет рассматриваться вопрос об изъятии ребёнка из семьи, вплоть до лишения родительских прав. Макрон считает, что изменённое законодательства, которое предусматривает «конкретизированное наказание», заставит задуматься каждого человека, перед выходом на протест и поспособствует диалогу народа и правительства, для решения внутренних проблем.

https://t.me/belshkvarka/90790 – цинк
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20230703-macron-auprès-de-policiers-parisiens-après-plusieurs-nuits-d-émeutes – на французском

Представьте себе вой, если бы подобный закон даже бы просто внесли в Государственную Думу…

Источник: Colonel Cassad


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