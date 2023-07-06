Действует как домашнее осветляющее средство: делаем свекольно-лимонный краситель для волос

Порой очень хочется каких-то изменений во внешности. Например, добавить в свою прическу пару светлых прядей или полностью осветлить шевелюру. И для этого вовсе необязательно идти в салон красоты или покупать дорогостоящие краски. Можно приготовить домашний краситель для волос из двух абсолютно натуральных ингредиентов.

Польза свеклы для волос

Свекла известна как очень полезный продукт для здоровья желудочно-кишечного тракта. Но не все знают, что это еще и хорошее средство для красоты и здоровья волос. Свекла содержит много антиоксидантов, которые предотвращают преждевременное появление седины, а также способствуют поддержанию эластичности и блеска. При постоянном применении свекла хорошо оздоравливает шевелюру и защищает от воздействия внешних негативных факторов.

Как приготовить свекольно-лимонный краситель

Для приготовления свекольно-лимонного красителя вам понадобятся следующие ингредиенты:

1/2 стакана свекольного сока, 1/2 стакана воды, 1/2 стакана морковного сока; столовая ложка лимонного сока.

Поместите свеклу и морковь по отдельности в блендер, чтобы приготовить соответствующие соки. Выжмите лимон и храните все в отдельных емкостях. Объединять и смешивать жидкости нужно лишь непосредственно перед применением.

Как использовать

Намочите волосы и тщательно промокните их полотенцем, чтобы они оставались лишь слегка влажными. Нанесите натуральный краситель. Старайтесь максимально хорошо пропитать волосы. При этом кожу головы лучше сильно не обрабатывать, чтобы не было зуда и аллергических реакций.

Оставьте на 10 минут, чтобы получить те веселые, кокетливые, светлые блики, чтобы придать своей прическе молодежный вид. Смойте средство теплой водой и дополнительно промойте мягким шампунем, а также обязательно воспользуйтесь кондиционером для придания дополнительного блеска.