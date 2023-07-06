 

Мнение: Американское одиночество, падение рынка недвижимости в США и низкое доверие американцев к властям

06.07.2023, 20:55, Разное
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1. В США всё хуже и хуже с демографией. Страшные цифры: вот уже четверть сорокалетних американцев никогда не состояла в браке (ссылка). В 1980 таковых было только 6%.

Можно было бы предположить, что речь идёт об идейных противниках женитьбы, типа Григория Печорина, но нет. У большей части холостых американцев вообще нет отношений, они просто одиноки.

Как США собираются решать эту проблему, я не знаю. Подозреваю, что никак, так как с точки зрения повесточки это вообще не проблема — чем меньше людей, тем меньше их углеродный след. Кроме того, суть марксистских реформ — гомогенизация общества, перемалывание общества в однородное «разнообразное» месиво по типу декоративной кондитерской посыпки. Одинокие люди без семьи, без имущества и без горизонтальных связей с себе подобными — идеальная начинка для той антиутопии, которую последние десятилетия строят в США.

2. Цены на недвижимость в США в апреле упали год к году. Всего на 0,2%, однако это первое годовое падение стоимости жилья более чем за 10 лет (ссылка).

Этого следовало ожидать. Общее падение эффективности экономики США и, в особенности, энергокризис прошлого года вызвали высокую инфляцию, для борьбы с которой ФРС начала повышать базовые ставки. Рост ставок – это увеличение стоимости кредитов, в том числе ипотечных, а подорожание ипотеки – это снижение спроса на жильё, а значит, падение цен.

Проблема в том, что ипотека и цены на жильё — одна из несущих стен экономики США. От цен на недвижимость зависят банковская и строительная отрасли, запас прочности у которых очень невелик. Как показывает опыт, осыпание банков, страховых компаний или строительных компаний вполне может запустить полномасштабный кризис.

3. Опрос Gallup, проведённый перед днём независимости США, показал, что лишь 31% американцев доверяют правительству США, а 69% – не доверяют (ссылка). В 2020 году, во время президентства Трампа, таковых было 46%, то есть доверие за период президентства Байдена обвалилось в полтора раза. В 2006 году доверяли властям 56%, с тех пор показатель уменьшился почти вдвое.

Очень плохие новости для США, так как капитализм — это в первую очередь доверие. Если инвесторы не доверяют собственной стране, экономика быстро тухнет, так как вместо запуска новых проектов и ударной работы «на будущее» инвесторы или переводят деньги во что-нибудь максимально безопасное, типа физического золота с земельными участками, или даже выводят часть своих капиталов за рубеж. Понятно, что старые бизнесы продолжат по инерции работать. А вот будут ли они расширяться, будут ли инвесторы запускать новые проекты — очень большой вопрос.

Источник: Место для дискуссий


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